Правительство Подмосковья инициировало изменения в генплан и правила землепользования и застройки, чтобы перевести участок рядом с МЖК в общественно-производственную зону. Это необходимо, чтобы реализовать планы властей по строительству завода по производству стройматериалов компании «Крост». Сейчас этот участок, согласно генплану, расположен в зоне озелененных территорий (зона парков), предназначен под рекреационные цели и частично находится в водоохранной зоне — местные жители против строительства.

О том, что работа по смене назначения участка идет, стало известно из ответа прокуратуры депутату Мосгордумы Сергею Митрохину (партия «Яблоко»). На каком сейчас этапе находится эта работа, неизвестно.

Однако прокуратура успешно оспорила разрешение рубить здесь лес, которое выдала местная администрация ещё в июне. Оказалось, что порубочный билет выдан незаконно, так как отсутствует утвержденная проектная документация.

Идет ли сейчас разработка этой документации, неизвестно (информацию об этом Митрохин получил ещё в начале сентября). Однако в конце октября в местной администрации по этому поводу ответили депутату только то, что завод не будут строить, если его невозможно будет спроектировать без нарушения законодательства.

Митрохин из этого делает вывод, что «нарушение норм там не слабое» и называет возможный перевод паркового участка под застройку «вандализмом», на который должен пойти губернатор Московской области в случае одобрения такого перевода.