В начале февраля риелторы снизили цены на квартиры в единственном строящемся ЖК «Зеленый парк». Снижение составило около двух процентов — 150-240 тысяч для однокомнатных квартир, 250-280 для двухкомнатных и 330-380 для трехкомнатных. Это следует из данных об изменении цен на сайте «Циан».
При этом по итогам прошлого года стоимость зеленоградских новостроек росла быстрее, чем в других округах Москвы — рост составил 45%. Одновременно снижалось предложение — все относительно дешевые квартиры раскупили. Но дальше ценам расти некуда — из-за ухудшений условий по ипотеке спрос на квартиры начал падать.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Зеленоградские новостройки начали понемногу дешеветь после рекордного подорожания в прошлом году Новости
Местный житель гоняет водителей, заезжающих на тротуар Центрального проспекта, пока власти бездействуют Новости
Бесплатный мастер-класс «3D-моделирование персонажа Minecraft» — 10 февраля в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
Очередная беседка для пикников рухнула в зеленоградском лесопарке. Предыдущие случаи списывали на вандалов Новости
Парковку очистили от снега, поднимая машины эвакуатором. Похоже, это не самый быстрый способ Новости
Охранники поездов МЦД спят, едят и сушат бельё прямо в вагонах. Это вообще нормально? Отвечает перевозчик ЦППК Ответы
Строительство крытого рынка на Крюковской площади отложили. Уличные палатки снова остаются, но в теории могут снизить цены Новости
Зеленоградец Александр Усольцев получили премию мэра за развитие туристического потенциала Москвы Новости
После открытия «Вайлдбериз» в жилом доме, грузовик начал ездить по пешеходной дорожке среди идущих в школу детей Новости
Определился застройщик ТЦ в 19-м микрорайоне. На аукционе он поднял цену за участок в 60 раз Новости
Размер креста на обновленной версии герба района Савелки увеличили — теперь его можно разглядеть без микроскопа Новости
Автобусная остановка «МЦД Крюково» на эстакаде, с помпой открытая недавно мэром, завалена снегом. Похоже, забыли решить, кому её чистить Новости
Пешехода сбили на улице Гоголя — он шел по «зебре» без светофора, который планировали ставить на всех таких дорогах ещё четыре года назад Новости
«Жилищник» добрался до очистки парковок после снегопада. Как помочь ему убрать снег чуть быстрей Ответы
Бесплатный мастер-класс по робототехнике «Создание игры Roblox» — 3 февраля в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
Выдано разрешение на строительство торгового центра на месте заброшенного продуктового магазина в 10-м микрорайоне Новости
После внезапных отключений электричества в 9-м микрорайоне у многих жителей испортилась техника Новости