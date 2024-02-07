В начале февраля риелторы снизили цены на квартиры в единственном строящемся ЖК «Зеленый парк». Снижение составило около двух процентов — 150-240 тысяч для однокомнатных квартир, 250-280 для двухкомнатных и 330-380 для трехкомнатных. Это следует из данных об изменении цен на сайте «Циан».

При этом по итогам прошлого года стоимость зеленоградских новостроек росла быстрее, чем в других округах Москвы — рост составил 45%. Одновременно снижалось предложение — все относительно дешевые квартиры раскупили. Но дальше ценам расти некуда — из-за ухудшений условий по ипотеке спрос на квартиры начал падать.