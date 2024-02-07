Широкий тротуар возле ТЦ «1000 мелочей» превратился фактически в двухполосную дорогу — машины едут по нему, чтобы припарковаться возле ТЦ. Это не только опасно для пешеходов, но и приводит к конфликтам.

Один местный житель встаёт на пути машин, на давая им проехать и объясняя, что это пешеходная зона. Одни послушно уезжают, другие просят проехать, как например женщина-курьер, которая приехала во «Вкусвилл» за десятикилограммовым заказом. Но житель неумолим. Его аргумент — «здесь пешеходная зона».