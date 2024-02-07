Широкий тротуар возле ТЦ «1000 мелочей» превратился фактически в двухполосную дорогу — машины едут по нему, чтобы припарковаться возле ТЦ. Это не только опасно для пешеходов, но и приводит к конфликтам.
Один местный житель встаёт на пути машин, на давая им проехать и объясняя, что это пешеходная зона. Одни послушно уезжают, другие просят проехать, как например женщина-курьер, которая приехала во «Вкусвилл» за десятикилограммовым заказом. Но житель неумолим. Его аргумент — «здесь пешеходная зона».
Городская администрация привычно перекинула проблему пешеходам и водителям — мол, разбирайтесь сами. Префектура говорит, что гранитные столбики, препятствующие проезду, не вернёт до весны, но попросила ГИБДД эвакуировать нарушителей. ГИБДД может и организовала пару раз эвакуацию, но, очевидно, не справилась до конца.
Кроме того, сама дорожная инфраструктура как бы намекает, что это не совсем тротуар:
- И в боковом проезде, и на той части тротуара, по которому ездят, асфальтовое покрытие, хотя ближе к зданию покрытие из плитки
- Ширины асфальтированной части тротуара хватает на две машины, а никаких признаков пешеходной зоны нет
- Знак «движение направо» перед «въездом» на тротуар, а не перед поворотом на Центральный проспект
- Отсутствие признаков пешеходного перехода между двумя частями тротуара (разметка, знак, приподнятость)
- Тротуар похож на имеющиеся в других местах Москвы дублеры основной дороги для заезда на парковку
- Отсутствие знаков, указывающих водителю, что здесь тротуар: «пешеходная зона», «въезд запрещен», «движение запрещено» и т. п.
«Зеленоград.ру» отправил в префектуру письмо с просьбой рассмотреть этот вопрос на ближайшей комиссии по безопасности дорожного движения.