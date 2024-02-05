Парковку вдоль проезда 5253 в пятом микрорайоне с начала зимы полностью не чистили ни разу. Пробраться к машинам было тяжело даже здоровому человеку, не говоря уже про инвалидов, для которых на парковке тоже есть места.
То ли снега навалило уже слишком много, то ли людей с лопатами не хватает, но для очистки пригнали эвакуатор и трактор. Эвакуатор поднимал очередную машину, трактор быстро счищал снег до асфальта, затем машину возвращали на очищенное место (смотрите на фото из чата района).
При этом больше половины из 1700 водителей (55%), опрошенных редакцией «Зеленоград.ру», согласны, чтобы их или чужой автомобиль передвинули для быстрой очистки парковки от снега.
Насколько эффективна такая практика, непонятно. Для очистки парковки на пару десятков машин, эвакуатору и трактору потребовалось, похоже, несколько часов. С такой скоростью, чтобы успевать очищать после снегопадов парковочные карманы по всему городу, потребуется целый парк эвакуаторов. С другой стороны, нанять необходимое число дворников за те деньги, которые предлагают зеленоградские коммунальщики, тоже вроде бы не получается.
Похоже, в этом месте сработали жалобы местной жительницы, которая с начала января дважды писала на портал «Наш город». Остальным придется либо самим брать лопаты в руки, либо ждать весны, либо тоже активно жаловаться.