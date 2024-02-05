Парковку вдоль проезда 5253 в пятом микрорайоне с начала зимы полностью не чистили ни разу. Пробраться к машинам было тяжело даже здоровому человеку, не говоря уже про инвалидов, для которых на парковке тоже есть места.

То ли снега навалило уже слишком много, то ли людей с лопатами не хватает, но для очистки пригнали эвакуатор и трактор. Эвакуатор поднимал очередную машину, трактор быстро счищал снег до асфальта, затем машину возвращали на очищенное место (смотрите на фото из чата района).