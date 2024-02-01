В эту субботу произойдет объединение маршрутов, которые сейчас ходят только в старом или только в новом городе, а станут ходить между ними по Крюковской эстакаде. Проанализировали расписание на сайте «Московский транспорт» и вот что получилось
Новый автобус 23 (объединяет 17 и 23) по маршруту «14-й микрорайон—Северная»
- Время работы с 4:50 до 1:47
- Интервалы в час пик: 7-9 минут
- Количество рейсов: 110 в день (было: 90 у 17-го и 42 у 23-го)
Остановки нового 23-го:
- 14-й микрорайон
- Выставочный зал
- Корпус 1501
- Корпус 1557
- Михайловский пруд
- Рынок
- Стоматологическая п-ка
- Районный суд
- Крюковская эстакада
- МЦД Зеленоград-Крюково
- Панфиловский проспект
- Октябрьская
- 12-й мкр.
- Берёзовая ал.
- Дом мебели
- Берёзка
- Колледж
- Ул. Конструктора Гуськова
- Северная
Новый автобус 10 (объединяет 10 и 5) по маршруту «16-й микрорайон—Горбольница»
- Время работы с 4:45 до 2:29
- Интервалы в час пик: 16-20 минут
- Количество рейсов: 62 в день (было 59 и 58)
Остановки нового 10-го:
- 16-й мкр.
- Корпус 1602
- Михайловский пруд
- Рынок
- Стоматологическая п-ка
- Районный суд
- Крюковская эстакада
- МЦД Зеленоград-Крюково (эстакада)
- МЦД Зеленоград-Крюково (Крюковская площадь)
- Панфиловский проспект
- Октябрьская
- 12-й мкр.
- Берёзовая ал.
- Дом мебели
- 1-й Торговый центр
- Кинотеатр «Электрон»
- Улица Юности
- Музыкальная школа
- Студенческая
- Ведогонь-театр
- Московский просп.
- Спортивная школа
- Дворец культуры
- Спортивный комплекс
- Озёрная аллея
- Каштановая ал.
- Горбольница
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