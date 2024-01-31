У парковок на 276 мест, расположенных между Центральной площадью и Сосновой аллеей, напротив 6-го микрорайона, истек срок договора аренды земельных участков. Со 2 февраля начнут демонтировать ограждения, поэтому управа просит временно переместить машину, если она стоит рядом с ограждением.

После этого парковки станут бесплатными. Однако, возможно, временно. Замглавы управы района Савелки Константин Тимофеев предлагает разместить здесь фестивальную площадку. Вероятно, вроде той, что работает на бульваре в 16-м микрорайоне. Давайте поможем управе решить — примите участие в опросе в нашем телеграм-канале.