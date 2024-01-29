Бэкстейдж в здании МИЭТа — на фото нашего читателя и кинокомпании Art pictures.

Этот сериал о судьбе молодёжной хоккейной команды выпускался с 2013 года, вышло шесть сезонов. В новом сезоне «Молодежка. Студенты» герои сериала совмещают непростую учебу в университете, увлечение хоккеем и насыщенную личную жизнь. Сериал выйдет на экраны в этом году.