Грузовики съемочной группы приехали в субботу, их поставили на проезде вдоль «Флейты». Чем сразу «обрадовали» местных жителей, в том числе соседнего ЖК — начались пробки. Понятно, что в будни их было бы больше, потому что они уже постоянные, но по выходным люди тоже ездят на машинах.

К собственно съемке приступили утром в воскресенье. Она развернулась на парковке между 6 и 7 подъездами и в самом 6-м подъезде. Мощные генераторы киношного дыма и тумана поставили прямо на газонах. Работали они тоже мощно: выходившие из дома и проходившие мимо оказывались в густом дыму. Понятно, что это безвредный сжатый пар, но приятного тоже мало.

Людям свойственно выходить из своего дома в любой день недели. В магазин, на работу, погулять — да какая разница. Они свободны в своих передвижениях. Поэтому окрики «уйдите» при выходе из собственного подъезда воспринимаются по меньшей мере странно. Кому-то, между прочим, и на машине надо выехать из двора. А там операторы, режиссеры, оборудование, декорации, куча народу, перегорожено и вот это всё. Несколько машин вообще заперли киношным оборудованием и фургонами. Кто-то из жителей вызвал полицию. Та приехала, что-то записывала на бумаге и беседовала с членами съемочной группы. Потом уехала, и съемки продолжились.