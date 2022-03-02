Очередное кино снимали в Зеленограде в минувшие выходные. Натуру нашли — тоже в очередной раз — во «Флейте» (корпус 360). При этом киношники и чиновники, похоже, забыли, что в большом доме живут люди, которых никто не предупредил, да они и не обязаны сидеть дома в воскресенье. То ли это безразличие, то ли недоработка чиновников, то ли святая уверенность, что все будут в восторге от самого факта киносъемок. Впечатлениями с «Зеленоград.ру» поделился местный житель.
Грузовики съемочной группы приехали в субботу, их поставили на проезде вдоль «Флейты». Чем сразу «обрадовали» местных жителей, в том числе соседнего ЖК — начались пробки. Понятно, что в будни их было бы больше, потому что они уже постоянные, но по выходным люди тоже ездят на машинах.
К собственно съемке приступили утром в воскресенье. Она развернулась на парковке между 6 и 7 подъездами и в самом 6-м подъезде. Мощные генераторы киношного дыма и тумана поставили прямо на газонах. Работали они тоже мощно: выходившие из дома и проходившие мимо оказывались в густом дыму. Понятно, что это безвредный сжатый пар, но приятного тоже мало.
Людям свойственно выходить из своего дома в любой день недели. В магазин, на работу, погулять — да какая разница. Они свободны в своих передвижениях. Поэтому окрики «уйдите» при выходе из собственного подъезда воспринимаются по меньшей мере странно. Кому-то, между прочим, и на машине надо выехать из двора. А там операторы, режиссеры, оборудование, декорации, куча народу, перегорожено и вот это всё. Несколько машин вообще заперли киношным оборудованием и фургонами. Кто-то из жителей вызвал полицию. Та приехала, что-то записывала на бумаге и беседовала с членами съемочной группы. Потом уехала, и съемки продолжились.
В подъезде мрачные киношники — в основном молодежь — расположились как у себя дома. В том числе, сидели на лестнице и в холле подъезда, с жильцами не здоровались и глядели на них как на потенциально или реально мешающие процессу движущиеся объекты. На вопросы предпочитали не отвечать. Окна в подъезде открыли, чтобы перекинуть свои кабели с улицы в подъезд. Ребят, нам вообще-то было холодно!
«Но мы снимаем кино!» — с придыханием отвечали на вопросы и претензии работники киностудии. Словно они осчастливили всех вокруг самим этим фактом. А в сугробах раздолбанного проезда между «Флейтой» и ЖК «Зеленоград-сити» прячутся Михалков или Спилберг. Если киношникам отвечали без восторга, интонации становились хамоватые. «У нас все разрешения есть!» — с вызовом ответил на мой вопрос о перегороженном дворе некто из съемочной группы (они не представляются). Не сомневаюсь: киносъемки должны быть согласованы с префектурой.
И дальше возникает вопрос. Если префектура согласовала съемки, почему о них не предупредили жителей? Никаких объявлений в подъездах не было. Просто просыпаешься в воскресенье, выходишь из дома — а у тебя в подъезде тусуются непонятные личности со скарбом, во дворе толпа и дым, из «скорой» выносят труп (это по сценарию, но можно сразу и не сообразить), со двора надо бежать рысцой, а твоя машина оказалась где-то в гуще съемок.
И упаси боже помешать творческому процессу. Да и вообще с выходом могут быть проблемы: в холле подъезда тоже съемки, мешать нельзя, на этаже стоит специальный человек, следящий, чтоб жильцы не спускались в лифте и вообще не лезли в кадр. Минуточку. А если «скорая помощь» должна приехать? А если человеку надо срочно выйти? А если он не может идти по лестнице? А с коляской? Да мало ли что.
Префектура, давшая согласие на съемки, могла передать информацию в управу или в «Жилищник», чтобы те предупредили жителей. А может, и передала, но никто не стал предупреждать. А может, местные власти были не в курсе нюансов съемок. Остается только гадать. Но восторг от самого процесса испытали разве что проходившие мимо — всё какое-то развлечение и движуха.