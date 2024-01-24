Спорткомплекс на Озёрной аллее, 2, закроют с 1 февраля как минимум на 10 месяцев. А скорее всего, на год. Здесь будут менять инженерные коммуникации и ремонтировать здание. Куда переместят спортивные секции, пока неизвестно.

Планируется заменить сети: электричество, отопление, канализацию, вентиляцию, отремонтировать фасад, заменить отделку, окна, кровлю, крыльцо, лестницы. В список работ включена и уличная площадка ФОКа — футбольное поле под навесом. Здание приспособят для маломобильных людей, рядом с ним обновят асфальт.

В администрации ФОКа говорят, что плановый срок капремонта — 10 месяцев, но, как показывает практика, работы в лучшем случае выполнят за год. В здании несколько спортивных залов — большой универсальный, тренажерный, хореографический, для единоборств, для фитнеса. Плюс, уличный футбольный стадион и тренажерный городок позади здания. Здесь работают детские и взрослые школы и секции футбола, карате, баскетбола, дартса и другие — как платные, так и бесплатные. В ФОКе пока не знают, где и на каких условиях будут проходить тренировки после закрытия здания. Найти свободные площадки сложно, особенно для занятий в дневное и вечернее время, говорят тренеры.

Ранее московские власти сообщали о будущем капитальном ремонте ещё трёх зеленоградских спорткомплексов — это «Юность» в 4-м микрорайоне, «Платинум» в 20-м микрорайоне и Дворец единоборств в 14-м. Здания спорткомплексов «Савёлки», «Юность» и дворца единоборств похожи, их строили по типовому проекту около 15 лет назад. Тогда же построили ледовый дворец (позже названный «Платинум») в 20-м. Их тоже могут закрыть на капремонт в этом году. Кроме того, был анонсирован капитальный ремонт ледового дворца «Орбита» на Озёрной аллее, построенного в 1998 году.