Спорткомплекс «Юность» в 4-м микрорайоне капитально отремонтируют 07.12.2022 ZELENOGRAD.RU

Утвержден проект ремонтных работ для физкультурно-оздоровительного комплекса «Юность» в корпусе 443. Для трехэтажного здания, построенного в 2008 году, запланированы как наружные, так и внутренние работы.

Внутри обновят потолки, полы и стены, заменят двери. В спортивном зале сделают специальное деревянное напольное покрытие. Для инженерных коммуникаций: заменят систему электроснабжения, частично модернизируют системы водоснабжения, канализации, смонтируют современную приточно-вытяжную систему вентиляции.

Снаружи заменят сэндвич-панели стен здания, облицуют цоколь керамогранитной плиткой, окрасят колонны крыльца, сформируют навесную фасадную систему, отремонтируют кровлю. Кроме того, заменят напольное покрытие крылец, наружных лестниц, пандусов, установят новые окна и двери.

На территории предусмотрено устройство проездов и тротуаров, а также ограждение площадки и установка малых архитектурных форм.

Об этом сообщили в Москомэкспертиза. Сроки проведения ремонта пока неизвестны.

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Метки:
микрорайон 4, спортивный комплекс
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