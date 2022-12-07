Утвержден проект ремонтных работ для физкультурно-оздоровительного комплекса «Юность» в корпусе 443. Для трехэтажного здания, построенного в 2008 году, запланированы как наружные, так и внутренние работы.
Внутри обновят потолки, полы и стены, заменят двери. В спортивном зале сделают специальное деревянное напольное покрытие. Для инженерных коммуникаций: заменят систему электроснабжения, частично модернизируют системы водоснабжения, канализации, смонтируют современную приточно-вытяжную систему вентиляции.
Снаружи заменят сэндвич-панели стен здания, облицуют цоколь керамогранитной плиткой, окрасят колонны крыльца, сформируют навесную фасадную систему, отремонтируют кровлю. Кроме того, заменят напольное покрытие крылец, наружных лестниц, пандусов, установят новые окна и двери.
На территории предусмотрено устройство проездов и тротуаров, а также ограждение площадки и установка малых архитектурных форм.
Об этом сообщили в Москомэкспертиза. Сроки проведения ремонта пока неизвестны.