О согласовании проектов капремонта сообщили в Москомэкспертизе. В трехэтажной спортивной школе в корпусе 1447 обновят фасад, восстановят подвальный этаж, заменят двери, окна, полы, отремонтируют стены и перегородки, выполнят новую отделку. Кроме того, заменят инженерные коммуникации — электрику, канализацию, отопление. Обновят системы кондиционирования и вентиляции, поставят охранную и пожарную сигнализацию.

Дворец единоборств раньше относился к спортивной школе №114 «Рекорд». В этом году произошло присоединение трёх спортшкол к государственному бюджетному учреждению ГБУ «МКСШ Зеленоград». Теперь в комплексной школе готовят по 17-ти видам спорта. В ведении ГБУ, кроме дворца единоборств, также стадион «Ангстрем», бассейн и каток «Орбита», здание спортшколы в 3-м микрорайоне, три пункта хранения спортивного инвентаря в 3, 5, 20 микрорайонах.