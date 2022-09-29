Два спорткомплекса в Крюково — дворец единоборств и ледовый центр — капитально отремонтируют 29.09.2022 ZELENOGRAD.RU

Подготовлены и согласованы проекты капитального ремонта спортивных зданий в 14-м и 20-м микрорайонах, которые в Зеленограде называют Дворцом единоборств и Ледовым дворцом. Официально это сейчас комплексная спортшкола «Зеленоград» и спорткомплекс «Платинум». Отремонтировать предстоит много чего, сроки работ пока неизвестны.

Дворец единоборств в 14-м микрорайоне

О согласовании проектов капремонта сообщили в Москомэкспертизе. В трехэтажной спортивной школе в корпусе 1447 обновят фасад, восстановят подвальный этаж, заменят двери, окна, полы, отремонтируют стены и перегородки, выполнят новую отделку. Кроме того, заменят инженерные коммуникации — электрику, канализацию, отопление. Обновят системы кондиционирования и вентиляции, поставят охранную и пожарную сигнализацию.

Дворец единоборств раньше относился к спортивной школе №114 «Рекорд». В этом году произошло присоединение трёх спортшкол к государственному бюджетному учреждению ГБУ «МКСШ Зеленоград». Теперь в комплексной школе готовят по 17-ти видам спорта. В ведении ГБУ, кроме дворца единоборств, также стадион «Ангстрем», бассейн и каток «Орбита», здание спортшколы в 3-м микрорайоне, три пункта хранения спортивного инвентаря в 3, 5, 20 микрорайонах.

Ледовый дворец в 20-м микрорайоне

В ледовом дворце в корпусе 2045 тоже планируется масштабный ремонт. Фасады здания облицуют керамогранитом, заменят наружные двери, окна, отремонтируют кровлю и ворота, устроят подсветку фасада. Сделают новые металлические ограждения, перила и поручни у главного входа. Внутри здания заменят полы, выполнят отделку стен и потолков. Заменят освещение, внутренний водосток, сантехнику, вентиляцию. На ледовом поле отремонтируют обходные дорожки, сменят фоновую покраску и разметку игровой площадки.

Ледовый дворец или ФОК «Ледовый» теперь называется спорткомплекс «Платинум» и находится в управлении ГБУ «Мосспортобъект». В его же ведении спорткомплексы (ранее ФОКи) «Савелки» на Озерной аллее, «Радуга» и «Малино» в 8-м микрорайоне, «База» в корпусе 317А (третьем ТЦ).

Будут ли закрыты, полностью или частично, на время ремонта ледовый дворец и дворец единоборств, пока неизвестно.

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Метки:
микрорайон 14, микрорайон 20, Ледовый, Дворец единоборств
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