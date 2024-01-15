«Большое количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, много случаев нападения лиц страдающих педофилией на несовершеннолетних», рассказала в интервью радио «Зеленоград сегодня» помощник прокурора Зеленограда Мария Мезенева.

Она проводит один пример — о девушке, пошедшей ночью за мороженым и подвергшейся нападению. Девушка подняла шум, ей удалось спастись, злоумышленник убежал. Его нашли по записям камер видеонаблюдения и задержали. Мезенева добавила, что несовершеннолетние (до 18 лет) могут находиться на улице одни до 22:00. А позже только в сопровождении родителей или законных представителей. Ребенка или подростка могут забрать с улицы ночью в отделение полиции для выяснения личности — и для его же безопасности. В описанном выше случае мама отпустила дочку на улицу ночью одну.



Сколько конкретно связанных с половой неприкосновенностью преступлений против детей и подростков произошло в Зеленограде в 2023 году, помощник прокурора не уточнила, но отметила, что были и случаи половых преступлений в отношении мальчиков.

В декабре руководитель зеленоградского следственного отдела Следственного комитета РФ Виталий Приходько рассказал, что в 2023 году в суд направлено два уголовных дела по преступлениям против половой неприкосновенности, совершенным иностранными гражданами. Еще четыре аналогичных дела в тот момент расследовались.

Подобные преступления против несовершеннолетних отдельно описаны в статье 134 УК РФ. Диапазон наказания — от принудительных работ или трёх лет лишения свободы до 20 лет или пожизненного. К таким преступлениям, в частности, относятся половое сношение и развратные действия. Изнасилование несовершеннолетней и насильственные действия сексуального характера (статьи 131 и 132 УК) подразумевают наказание от 8 до 15 лет лишения свободы. Понуждение к действиям сексуального характера (статья 133 УК) — до 5-6 лет лишения свободы. Развратные действия (статья 135 УК) — от 3 до 8 лет.