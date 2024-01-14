О завершении капремонта школы в Андреевке официально объявили в ноябре 2022 года. Прошёл год и потребовалось выполнить «остаточные работы» за 18 миллионов рублей и в течение января.



Пятиэтажную школу построили в 1966 году и с тех пор капитально не ремонтировали. В 2021 году там затапливало подвал, а чтобы не падали перекрытия, их удерживали подпорками. Тогда здание подлатали, чтобы избежать обрушения, и запланировали капремонт на 2022 год. В феврале 22-го он начался, к началу учебного года не закончился, но солнечногорская администрация объявила, что школа полностью готова к приему учеников. Перед началом учебного года родители подняли шум из-за срыва сроков и качества работ. По их словам, из школы была вынуждена уйти директор, отказавшаяся подписывать акты выполненных работ из-за их качества. После этого глава Солнечногорского района Родионов подал в отставку, а губернатор Подмосковья Воробьев напрямую связал её с провалом программы ремонта школ.

О завершении работ местные власти объявили 30 ноября. «В Андреевской школе заменили аварийные несущие конструкции, полы, окна, инженерные системы, провели укрепление и гидроизоляцию фундамента, выполнили ремонт крыши и фасада, установили внешнее и внутреннее видеонаблюдение, провели благоустройство территории, закупили новую школьную мебель», отчитались о выполненном власти округа. В комментариях к этому сообщению родители учеников написали, что ремонт не закончен. В частности, не работал спортзал, не были доделаны работы в классах.

Спустя год, в ноября 2023-го, солнечногорская администрация заключила контракт на «остаточные объемы» работ по капитальному ремонту школы. Фронт работ довольно большой — они связаны с фасадом, канализацией, отоплением, вентиляцией, наружным освещением. Смета работ — 18,4 миллиона рублей. По условиям контракта, ремонт должен завершиться 22 января.

Основанием для проведения этой госзакупки являются государственная программа «Образование Подмосковья» на 2023-2027 годы, утвержденная постановлением областным правительством 4 октября 2022 года, и постановление от 23 марта 2023 года «Об утверждении муниципальной программы «Образование». То есть документы, вступившие в силу после составления проекта и выполнения капремонта 2022 года. Возможно, они утверждают какие-то новые требования к зданиям школ.