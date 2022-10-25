Новым главой Солнечногорского округа (точней, исполняющим обязанности) назначен Константин Михальков. Прежний глава Виктор Родионов ушел с этого поста потому что не справился с ремонтом школ.

«Этим летом и осенью мы уделяли большое внимание капитальному ремонту школ, — сказал губернатор Воробьев, представляя нового главу. — Нужно отметить, что в Солнечногорске мы эту программу не смогли реализовать...»

Михалькову 41 год, родился в Омске, получил юридическое и финансовое образование, работал в Сочи, дослужился до первого вице-мэра, с 2020 года работал первым заместителем главы администрации городского округа Чехов.