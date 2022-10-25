В Солнечногорском округе сменили главу. Прежний ушел из-за провала программы ремонта школ 25.10.2022 ZELENOGRAD.RU

Новым главой Солнечногорского округа (точней, исполняющим обязанности) назначен Константин Михальков. Прежний глава Виктор Родионов ушел с этого поста потому что не справился с ремонтом школ.

«Этим летом и осенью мы уделяли большое внимание капитальному ремонту школ, — сказал губернатор Воробьев, представляя нового главу. — Нужно отметить, что в Солнечногорске мы эту программу не смогли реализовать...»

Михалькову 41 год, родился в Омске, получил юридическое и финансовое образование, работал в Сочи, дослужился до первого вице-мэра, с 2020 года работал первым заместителем главы администрации городского округа Чехов.

Губернатор подчеркнул, что деятельность Михалькова в Чехове была успешна и выразил надежду, что новый врио главы справится с задачами, которые есть в Солнечногорске.

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Метки:
солнечногорский округ, родионов виктор
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