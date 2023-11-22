Детский сад в здании круглой формы на 170 мест начали строить во дворе ЖК «Серебряные росы» (дома 33А,Б) ещё в 2020 году. Но через год вместо открытия стройку приостановили.

После этого инвестор (НПО «Стеклопластик») мучительно достраивал детсад. В начале года глава округа Константин Михальков говорил, что здание достроят к октябрю. Теперь он говорит про 2024-й, не уточняя месяц. На фото — детсад сейчас и в планах.

Наверное, детсад откроют к 1 сентября, как и новую большую школу в Голубом, которую построили уже больше, чем на половину.