Детский сад в здании круглой формы на 170 мест начали строить во дворе ЖК «Серебряные росы» (дома 33А,Б) ещё в 2020 году. Но через год вместо открытия стройку приостановили.
После этого инвестор (НПО «Стеклопластик») мучительно достраивал детсад. В начале года глава округа Константин Михальков говорил, что здание достроят к октябрю. Теперь он говорит про 2024-й, не уточняя месяц. На фото — детсад сейчас и в планах.
Наверное, детсад откроют к 1 сентября, как и новую большую школу в Голубом, которую построили уже больше, чем на половину.
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