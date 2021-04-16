Школу в Андреевке капитально отремонтируют. Сейчас там затапливает подвал, а бетонные перекрытия держат распорки 16.04.2021 ZELENOGRAD.RU

Школу в Андреевке ждет капитальный ремонт. Конкурс на разработку проектно-сметной документации объявила сама учебная организация. Здание школы не признано аварийным, но его состояние вызывает опасения: сейчас на двух этажах установлены конструкции, поддерживающие бетонные перекрытия.

Также на плиты перекрытия установлены специальные «маяки», позволяющие специалистам следить за состоянием конструкции здания, сообщили в администрации Солнечногорского округа. Данные с «маяков» фиксируются ежедневно.

Фотографии из школы сделали родители во время дня открытых дверей. В группе жителей Голубого сообщается, что они отметили в том числе опасную лестницу: «Ступеньки ходуном, а ведь это я одна прошла, а когда на перемене много детей, это всё может рухнуть в любую минуту».

Школа в Андреевке построена в 1966 году. В техзадании на разработку проектной документации перечислен ряд проблем, которые должен решить капитальный ремонт:

  • нужно устранить причину затопления подвала
  • обеспечить отвод атмосферных осадков от здания
  • укрепить фундамент
  • усилить или заменить отдельные участки перекрытий
  • укрепить лестничные марши, ступеньки и площадки

После ремонта в школе должны оборудовать пандус с антискользящим твердым покрытием, а вход в школу — расширить, чтобы там было удобно проезжать на инвалидной коляске. Кроме того, в школе появится санузел для маломобильных людей.

Сейчас, как утверждают жители Андреевки, в единственной школе учится больше тысячи человек, хотя рассчитана она на 600 учеников. Строить новую здесь не планировали — только сделать пристройку на 300 мест. Когда это случится, неизвестно: чиновники анонсировали строительство в 2019 году, но больше информации об этом не появлялось.

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Метки:
капитальный ремонт, школа, поселок андреевка
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