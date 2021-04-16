Школу в Андреевке ждет капитальный ремонт. Конкурс на разработку проектно-сметной документации объявила сама учебная организация. Здание школы не признано аварийным, но его состояние вызывает опасения: сейчас на двух этажах установлены конструкции, поддерживающие бетонные перекрытия.

Также на плиты перекрытия установлены специальные «маяки», позволяющие специалистам следить за состоянием конструкции здания, сообщили в администрации Солнечногорского округа. Данные с «маяков» фиксируются ежедневно.

Фотографии из школы сделали родители во время дня открытых дверей. В группе жителей Голубого сообщается, что они отметили в том числе опасную лестницу: «Ступеньки ходуном, а ведь это я одна прошла, а когда на перемене много детей, это всё может рухнуть в любую минуту».