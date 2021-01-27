Поселения бывшего Солнечногорского района, ныне городского округа Солнечногорск, теперь управляются централизованно — из округа. Но на местах есть территориальные управления. Их полномочия ограничены, но проблемы и перспективы развития своей территории они знают. Мы побеседовали с руководителем территориального управления Андреевка Светланой Солнцевой: собрали вопросы жителей Андреевки, наших читателей, объединив их по темам. А также задали несколько вопросов от редакции.
— Въезд и выезд из Андреевки в Зеленоград — по Жилинской улице на улицу Логвиненко. Многие жители Андреевки работают в Москве и Зеленограде. Пробки пока никуда не делись. Как добиться расширения дороги, что можно сделать?
— Выезд по улице Жилинская в Зеленоград расширен уже до четырех полос. А в перспективе будет строительство дороги вдоль улицы Староандреевская с выездом на Георгиевское шоссе.
— Тяжелая ситуация с дорогами, в частности, возле домов 28, 29, 30, 31. Проезжая часть узкая, все заставлено припаркованным машинами. Не дай бог, пожар — пожарные машины просто не смогут подъехать к дому. А на очереди сдача еще одного дома. Почти все жители «старой» Андреевки работают в Москве или Зеленограде, а фактически выезд из Андреевки один — на Панфиловский проспект. По утрам километровые пробки.
— К домам 28, 29, 29а, 30, 31а и 31б рабочего поселка Андреевка в 2021 году будет построена автомобильная дорога — от дома 32 (две новостройки) с выездом на Георгиевское шоссе. Дорога разгрузит выезд из Андреевки в 15-й микрорайон Зеленограда.
— За домами 40 и 42 находятся гаражи-ракушки. Ранее их обещали убрать. Официально пришёл ответ, что земля под ними находится в аренде. Они стоят пустые, занимают дефицитные парковочные места, часть из них используется как склады для хлама (плюс, вопрос пожарной безопасности). Жители неоднократно жаловались на эту ситуацию, когда решится проблема?
— Гаражи за сороковыми домами весной будут снесены. Есть соответствующее поручение главы городского округа Солнечногорск Владимира Слепцова. На месте гаражей будут размечены парковочные места, установлены соответствующие знаки.
— Живем в СНТ «Краб» (за Спасским храмом). Отсутствует выезд из СНТ в сторону Алабушево. Нужен отдельный выезд, через «Ашан» очень долго ехать в Зеленоград.
— Строительство дороги из СНТ «Краб» через «Ашан» не планируется.
— Возможно ли увеличить количество автобусов на существующих маршрутах в Андреевке? Планируется ли ввести новые маршруты?
— Количество автобусных маршрутов увеличить можно конкретно по деревне Голубое. Остальные маршруты (Баранцево, госпиталь, Солнечногорск) вполне соответствуют запросам пассажиров. Желательно только обновить автобусный парк.
— Куда обращаться жителям по поводу общественному транспорта?
— В транспортное предприятие — теперь это МАП №8. Телефон 8-495-573-75-06.
— Будут ли строиться государственные детский сад, школа, детская поликлиника в Андреевке? Если да, каковы планируемые сроки строительства? Если в ближайшей перспективе таких планов нет, как жители могут изменить ситуацию, как добиваться строительства?
— В 2021 году в Андреевке будет открыт муниципальный детский садик на 170 мест.
В Андреевской поликлинике есть детское отделение с отдельным входом. Строительство дополнительной детской поликлиники нецелесообразно.
— Дольщики строящегося дома в ЖК «Андреевка» спрашивают, кто и как контролирует эту застройку? Сроки сдачи дома постоянно переносятся.
— Проблематика ЖК «Первый Андреевский» находится под личным контролем главы городского округа Солнечногорск, курирующих заместителей главы администрации, специалистов министерств жилищной политики и имущественных отношений Московской области. Дома сданы и введены в эксплуатацию в 2019 году, сроки сдачи никто не переносит.
— Жалоба на работу МКП «ИК ЖКХ» Солнечногорска. «Оплатить воду невозможно. Сайт работает еле-еле. Обещанные доступы в личные кабинеты не срабатывают. Касса работает до 16:30, максимум — до 17:00; по состоянию на октябрь — только за наличный расчет».
— Вопрос стоит на контроле из-за возникающих время от времени проблем с работой сайта. В Алабушево в офисе МКП «ИКЖКХ» работает касса по приему платежей. В Голубом банкомат для приема платежей установлен в продуктовом магазине у дома 1. Второй банкомат в Голубом на днях поставят в новом магазине «Перекресток».
— Когда подключат жилые дома в поселке Андреевка, в частности, дома 16, 17, 18, 26 к зеленоградскому водопроводу? [от редакции — о планах объединить Зеленоград и Андреевку общим водопроводом в рамках программы «Чистая вода» говорилось еще в 2015 году]
— Подключение домов 16-18 и 26 к зеленоградским сетям водоснабжения (это холодное водоснабжение) будет продолжено в 2021 -2022 годах.
— От жителя ЖК «Уютный». В прошлом году на улице Жилинской напротив нашего ЖК укладывали отмостки и асфальт. Облагородили все, кроме основного участка длиной 30 метров. От остановки до входа в ЖК не сделали пешеходную дорожку. Зимой по снежным сугробам по гололеду и кочкам молодые мамочки толкают свои коляски, осенью и весной тянут их за собой увязая в непролазной грязи. Когда будет сделана дорожка?
Также на этом участке с электрического столба свисают провода, на конце которых находится электрическая банка, лежащая у столба в снегу (а должна быть скручена в бухту и подвязана на верх столба). (Весной такая же картина была на соседнем столбе, о чем я устно заявил секретарю в администрации, но только через 3-4 месяца подвязали этот провод). Это опасно, почему нарушение не устраняется быстро?
— Небольшая тропинка от автобусной остановки до дороги к ЖК «Уютный» действительно нуждается в благоустройстве. В связи с тем, что с одной стороны от нее идет земельный участок, у которого есть собственник (физическое лицо), и расположена частная автостоянка, огороженная забором, а с другой стороны прилегает зона региональной автомобильной дороги (Мосавтодор), — все работы должны быть согласованы с собственниками. Весной 2021 года, после схода снега, в обязательном порядке будет проведено благоустройство данного участка. В настоящее время сотрудника МБУ ДЕЗ г. о. Солнечногорск поручено содержание данного участка для организации прохода жителей.
— Будут ли устраиваться парки и зоны отдыха в Андреевке?
— В бюджете этого года устройство парков и зон отдыха пока не предусмотрено. Но если появится возможность, то пруд «Смородинка» — озеро возле дома 32 в Андреевке — может стать хорошей зоной отдыха. Но есть и другие варианты, они обсуждаются.
— Вопрос об уличном освещении. «Я живу в доме 10, путь до остановки к зеленоградским автобусам большей частью проходит в темноте. Когда-то этот вопрос, видимо, поднимался, потому что фонари стали светить. Потом переоборудовали детскую площадку возле дома 10, окружив её большим количеством фонарей. Но сейчас путь к остановке по-прежнему в потёмках, а свет от площадки до него не доходит. Дорожка, проходящая по этому пути — между домами 14 и 13, упирающаяся в проезд вдоль гаражей, — узкая и в колдобинах, что особенно мешает вечером при отсутствии освещения.
— Есть хорошая дорога не между домами, а вдоль домов 13 и 14 с тротуарами, она хорошо освещена уличными фонарями. Дорога выходит на Жилинскую улицу к светофору и автобусным остановкам Зеленограда. А между домами — просто тропинка, проложенная жителями для сокращения пути (так называемый «самоход»).
— В парках и даже на детских площадках многие гуляют с собаками. Можно построить собачьи площадки? Сколько их сейчас в Андреевке?
— К сожалению, не уточняется, в каких именно парках и на каких площадках. На детских площадках собак не выгуливают. В Андреевке одна площадка для выгула собак, она огорожена.
— Есть ли очистные системы у рыбного цеха на территории НПО «Стеклопластик»? Плохой запах.
— Определенное время жителей действительно очень возмущал рыбный запах. В связи с этим ООО «Золотой улов» существенно обновило холодильное оборудование и снизило сроки вывоза рыбных отходов, чтобы запахи от них не распространялись. Уже этим летом проблема практически была решена.
— Странная ситуация с вывозом мусора: в выходные его не вывозят, в понедельник приезжают в середине дня, в итоге из всех контейнеров вываливается всё наружу уже в воскресенье. Добавить свой пакет в выходные, если не хочешь, чтоб он валялся на земле, невозможно.
— Вопрос не актуален, так как региональный оператор придерживается ежедневного графика вывоза твердых коммунальных отходов.
— На участке от пересечения Жилинской улицы с улицей Михайловка до поворота к «Ашану», стоят торговые палатки, они мешают проходу — пешеходам остается узкая дорожка. Поток людей здесь достаточно большой, место проходное. Что можно с этим сделать?
— Все нестационарные торговые объекты размещены строго на территориях, определенных для них конкурсной документацией администрации Солнечногорска.
— Очень волнует вопрос разрастания магазинчиков и палаток при въезде в поселок с Панфиловского проспекта (между 15 и 16-м районами Зеленограда). Уже дошли до дома 24. Канализации там нет, вечером зловоние.
— Разрастания магазинов нет. Территория ограничена с обеих сторон Андреевкой и Зеленоградом. Сколько магазинов открылось, столько и работает.
У домов 24а и 24б обустроена частная автостоянка, так как эта земля находится в собственности физического лица. Вид использования земельного участка соответствует его назначению.
— За домом 22 в парке собирается по вечерам молодёжь: кричат, пьют, раскидывают бутылки (стёкла везде). В парке гуляют мамы с детьми, и в соседних домах живут люди, которым мешают эти гулянки. Можно ли организовать какой-нибудь патруль (в вечернее время), чтобы разгонять эти компании?
— По пятницам, субботам и воскресеньям здесь планируется казачий патруль в вечернее время. Такое патрулирование практикуется в Алабушево.
— Прошло два года с момента образования городского округа Солнечногорск. Что дала административная реформа Андреевке? Что удалось сделать за это время?
— Создание городского округа Солнечногорск и формирование муниципального бюджета округа позволяет, в первую очередь, войти в государственные и региональные программы самого широкого спектра действия. Поскольку их исполнение будет обеспечено и финансовыми, и техническими ресурсами, более существенными, чем это было раньше, в городских и сельских поселениях.
Как пример — в Голубом будет построена большая школа на 1375 мест. Это региональный проект 2021 года. В этом году планируется выполнить проект, затем начнется строительство. Школу построят возле ЖК «Первый Зеленоградский».
— Какие проблемы Андреевки вы считаете наиболее актуальными?
— Андреевка — это рабочий поселок Андреевка, Голубое, Алабушево, Баранцево, Бакеево, Горетовка, Общественник, Жилино МПС, Жилино. Проблемы уже по сути населенных пунктов отличаются друг от друга.
Жители рабочего поселка Андреевка ждут детский садик и школу. А в пятиэтажках — программу реновации. Несколько многоквартирных домов — детские и спортивные площадки, другие — ямочный ремонт, прокладку межквартальной ливневой канализации.
В Голубом ждут школу, садик — и лучше не один, благоустроенную территорию у пруда, которую им обещал застройщик при продаже квартир, новые автобусные остановки, которые застройщик не ремонтирует, хотя сам их устанавливал и принял на баланс.
Жители Алабушево ждут газификации, асфальтирования дорог, восстановления кюветов, организации водоотведения, подключения к централизованному водоснабжению, обустройства новых контейнерных площадок, освещения улиц,
Горетовка ждет газификации, центрального водопровода. Жилино МПС ждет ремонта дороги, установки опор освещения вдоль нее, обустройства тротуара для прохода к автобусной остановке.