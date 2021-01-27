ЖКХ и благоустройство

— Жалоба на работу МКП «ИК ЖКХ» Солнечногорска. «Оплатить воду невозможно. Сайт работает еле-еле. Обещанные доступы в личные кабинеты не срабатывают. Касса работает до 16:30, максимум — до 17:00; по состоянию на октябрь — только за наличный расчет».

— Вопрос стоит на контроле из-за возникающих время от времени проблем с работой сайта. В Алабушево в офисе МКП «ИКЖКХ» работает касса по приему платежей. В Голубом банкомат для приема платежей установлен в продуктовом магазине у дома 1. Второй банкомат в Голубом на днях поставят в новом магазине «Перекресток».

— Когда подключат жилые дома в поселке Андреевка, в частности, дома 16, 17, 18, 26 к зеленоградскому водопроводу? [от редакции — о планах объединить Зеленоград и Андреевку общим водопроводом в рамках программы «Чистая вода» говорилось еще в 2015 году]

— Подключение домов 16-18 и 26 к зеленоградским сетям водоснабжения (это холодное водоснабжение) будет продолжено в 2021 -2022 годах.

— От жителя ЖК «Уютный». В прошлом году на улице Жилинской напротив нашего ЖК укладывали отмостки и асфальт. Облагородили все, кроме основного участка длиной 30 метров. От остановки до входа в ЖК не сделали пешеходную дорожку. Зимой по снежным сугробам по гололеду и кочкам молодые мамочки толкают свои коляски, осенью и весной тянут их за собой увязая в непролазной грязи. Когда будет сделана дорожка?

Также на этом участке с электрического столба свисают провода, на конце которых находится электрическая банка, лежащая у столба в снегу (а должна быть скручена в бухту и подвязана на верх столба). (Весной такая же картина была на соседнем столбе, о чем я устно заявил секретарю в администрации, но только через 3-4 месяца подвязали этот провод). Это опасно, почему нарушение не устраняется быстро?

— Небольшая тропинка от автобусной остановки до дороги к ЖК «Уютный» действительно нуждается в благоустройстве. В связи с тем, что с одной стороны от нее идет земельный участок, у которого есть собственник (физическое лицо), и расположена частная автостоянка, огороженная забором, а с другой стороны прилегает зона региональной автомобильной дороги (Мосавтодор), — все работы должны быть согласованы с собственниками. Весной 2021 года, после схода снега, в обязательном порядке будет проведено благоустройство данного участка. В настоящее время сотрудника МБУ ДЕЗ г. о. Солнечногорск поручено содержание данного участка для организации прохода жителей.

— Будут ли устраиваться парки и зоны отдыха в Андреевке?

— В бюджете этого года устройство парков и зон отдыха пока не предусмотрено. Но если появится возможность, то пруд «Смородинка» — озеро возле дома 32 в Андреевке — может стать хорошей зоной отдыха. Но есть и другие варианты, они обсуждаются.



— Вопрос об уличном освещении. «Я живу в доме 10, путь до остановки к зеленоградским автобусам большей частью проходит в темноте. Когда-то этот вопрос, видимо, поднимался, потому что фонари стали светить. Потом переоборудовали детскую площадку возле дома 10, окружив её большим количеством фонарей. Но сейчас путь к остановке по-прежнему в потёмках, а свет от площадки до него не доходит. Дорожка, проходящая по этому пути — между домами 14 и 13, упирающаяся в проезд вдоль гаражей, — узкая и в колдобинах, что особенно мешает вечером при отсутствии освещения.

— Есть хорошая дорога не между домами, а вдоль домов 13 и 14 с тротуарами, она хорошо освещена уличными фонарями. Дорога выходит на Жилинскую улицу к светофору и автобусным остановкам Зеленограда. А между домами — просто тропинка, проложенная жителями для сокращения пути (так называемый «самоход»).

— В парках и даже на детских площадках многие гуляют с собаками. Можно построить собачьи площадки? Сколько их сейчас в Андреевке?

— К сожалению, не уточняется, в каких именно парках и на каких площадках. На детских площадках собак не выгуливают. В Андреевке одна площадка для выгула собак, она огорожена.

— Есть ли очистные системы у рыбного цеха на территории НПО «Стеклопластик»? Плохой запах.

— Определенное время жителей действительно очень возмущал рыбный запах. В связи с этим ООО «Золотой улов» существенно обновило холодильное оборудование и снизило сроки вывоза рыбных отходов, чтобы запахи от них не распространялись. Уже этим летом проблема практически была решена.

— Странная ситуация с вывозом мусора: в выходные его не вывозят, в понедельник приезжают в середине дня, в итоге из всех контейнеров вываливается всё наружу уже в воскресенье. Добавить свой пакет в выходные, если не хочешь, чтоб он валялся на земле, невозможно.

— Вопрос не актуален, так как региональный оператор придерживается ежедневного графика вывоза твердых коммунальных отходов.