Следствие считает, что должностные лица, зная о высоком проценте износа оборудования, а также о том, что котельная не в состоянии выдавать температуру по погоде, не приняли мер к их ремонту и содержанию.

Уголовное дело возбудил Следственный комитет по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также о халатности. Дело возбуждено по факту происшествия, есть ли конкретные обвиняемые, пока неизвестно. В сообщении СК речь идет о «должностных лицах жилищно-коммунальной службы», поэтому непонятно, касается ли это сотрудников администрации, которые могли подписывать акты о готовности системы отопления к зиме.

Также речь идёт о фактах отсутствия отопления и горячей воды «в жилых домах города Солнечногорска», так что непонятно, будет ли следствие рассматривать те же факты по всему округу, в частности — в Менделеево, Алабушево, Поварово и т. д.

Многочисленные аварии на котельных и энергосетях Солнечногорского округа начались за несколько дней до нового года и продолжаются до сих пор. Во вторник из-за холода в некоторых школах учеников перевели на дистанционное обучение.

При этом о проблемах известно давно, в некоторых случаях — несколько лет. Областные чиновники признали, что в Солнечногорском округе ситуация с ЖКХ самая плохая. И даже выдали премию «Прорыв года» в области ЖКХ, видимо, в знак больших перемен в 2024 году.