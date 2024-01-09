«В связи с низкой температурой в кабинетах школы, занятия с 9 января будут проводиться в дистанционном режиме через Zoom», написали родителям в понедельник, 8 января, в чате школы в Менделеево. Позже о похожих сообщениях рассказали жители Алабушево и Поварово. «Учителям приказали вести уроки из школы, дома хотя бы нагрели до +14, а в в школе от силы +10» , — пишут также в местную администрацию.

Ответов пока нет. Официально о переходе на дистанционные занятия тоже пока не объявлено. «Администрация усиленно делает вид, что у них все хорошо и под контролем, — пишут в зеленоградском чате. — Естественно, будут тянуть с официальным заявлением до последнего». Связаться с самой школой или с управлением образования не удалось.

Здания школ вымерзли из-за многочисленных аварий на котельных и энергосетях, которые вторую неделю происходят в Солнечногорском округе. С начала января глава округа Константин Михальков рассказывает о борьбе за тепло — это выглядит, как сводка с фронта. Энергосистема рушится каскадом — когда отключалось отопление, люди включали электрические обогреватели, из-за этого вырубало электричество, а это приводило к новым остановкам котельных и насосов.

Однако в том же Менделеево, по словам главы округа Константина Михалькова, больших проблем нет. «Вижу обращения из Менделеево. Котельная сейчас работает штатно, поэтому поручил с управляющей компанией организовать поквартирный обход», — сообщил он в субботу. На следующий день котельная у него тоже «работала штатно», но специалисты уже «наращивали температуру». В понедельник поздно вечером проблему всё-таки признали и обещали на следующий день «проверить и доложить с места».

В диспетчерской управляющей компании жителям отвечали, что у всех выходной и переложили ответственность на организацию ИК ЖКХ, которая обслуживает котельную, где всё «старое, изношенное и почти развалилось». В администрации подтверждают проблемы — в конце ноября Михальков заявлял, что начали замену сетей в поселке, где «была самая напряженная ситуация с состоянием инфраструктуры». Но, похоже, к холодам починить всё не успели.