Премию «Прорыв года» в области ЖКХ получил Солнечногорский округ. И это не шутка 26.12.2023 ZELENOGRAD.RU

Премию с таким названием ежегодно вручают в Московской области. Номинация, где победили наши соседи, называется «ЖКХ для людей». Наградили, похоже, авансом — в Солнечногорском округе ситуация с ЖКХ самая плохая в области

«ЖКХ — именно та сфера, где солнечногорцы больше всего ждут от нас перемен. Износ коммунальной инфраструктуры в округе превышает 78% — самый высокий по области», говорят в местной администрации.

Действительно, дошло до того, что отчаявшиеся жители записывали послания Путину, как к последней надежде. Так произошло, например, в Менделеево, где люди годами живут без нормальной горячей воды и отопления. Регулярные прорывы канализации происходят, в Голубом (на фото справа) и в других местах. Проблемы с отоплением и у соседей с другой стороны Зеленограда — в Химках. Но в этот раз они премию не получили — возможно, повезет в следующем году.

Где-то трубы и котельные уже начали чинить, где-то это только предстоит. Сколько займет «нелегкий путь больших перемен» (так в местной администрации называют приведение сетей в полный порядок), не уточняют и только благодарят губернатора области Воробьева, который находится на своей должности уже больше пяти лет.

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Метки:
жкх, солнечногорский округ, михальков константин
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