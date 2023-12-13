Жители Менделеево просят Путина починить отопление и горячую воду 13.12.2023 ZELENOGRAD.RU

«Обращаемся к вам с последней надеждой, — говорят они президенту в видеообращении. — Нас поставили на грань выживания, сложилась катастрофическая ситуация с горячей водой и отоплением: сети изношены на 99%, в прошлые зимы горячую воду давали на пару часов в сутки, отопление подавалось с нарушением нормативов по температуре и давлению, температура в квартирах была ниже 18 градусов, в минус 25 поселок по несколько суток сидел без отопления и горячей воды, хотя в платежках начисления были произведены в полном объеме»

В этом году обещанный ремонт котельной задержали и жители снова остались без отопления. А когда отопление все-таки подали, выяснилось котельная находится в таком плачевном состоянии, что не может обеспечить весь поселок отоплением в соответствии с нормативами.

Далее люди жалуются Путину на отписки от чиновников всех уровней (включая его администрацию), на копеечные перерасчеты, на конфликтующих коммунальщиков, на бессовестных чиновников и барыг, незаконно скупающих землю и много на что ещё.

Они напирают на то, что всё это безобразие происходит всего в 40 километрах от Кремля и что в Менделеево хранится эталон времени, по которому выставляют время на кремлевских курантах, что люди не только работают, но и «поддерживают наших бойцов, а после должны бегать и по сотому кругу обивать пороги инстанций».

Они просят Путина «дать распоряжение незамедлительно провести непредвзятое расследование и принять все необходимое для исправления ситуации, чтобы нам не страшно было возвращаться в свои дома после работы на благо нашей Родины». Вероятно, они собираются отправить видео для «прямой линии», на которой 14 декабря Путин будет отвечать на вопросы журналистов и жителей.

На прошлой неделе обращение Путину записали противники строительства завода возле домов и школы в Зеленограде

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Метки:
менделеево, отопление, горячая вода, Путин Владимир Владимирович
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