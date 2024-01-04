По данным канала Baza, 64-летняя Ольга обратилась в полицию в ночь на 30 декабря. Она утверждает, что в зеленоградской школе три девочки-первоклассницы терроризируют других детей. В полицию она обратилась после того, как одна из девочек ударила её внучку по ноге. Ольга пыталась поговорить с учительницей, но понимания не нашла, поэтому и решила заявить в полицию.
Заявление у Ольги приняли. Что именно это за школа, пока неизвестно.
Если у вас или ваших детей были конфликты в начальной школе, расскажите, пожалуйста, в комментариях о вашем опыте их решения
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