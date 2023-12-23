Возможная причина — уменьшение времени в пути. Ведь при прежнем маршруте после заезда на улицу Андреевка автобусу надо было потратить время на разворот.

Чтобы сесть на 22-й автобус пассажирам теперь рекомендуют пользоваться остановкой «Георгиевский проспект» в 17-м микрорайоне. До неё от отменённой остановки около двухсот метров, правда, придётся ещё постоять на светофоре.

Возможно, решение правильное — непонятно, зачем автобус был этот крюк, тем более через отменённую остановку ходит много автобусов и даже в 17-й район оттуда можно уехать на 32-м.

Отдельно стоит отметить внезапность изменений. Маршрут изменили без предупреждений, только на остановке появился информационный стенд. Ни на сайте «Мосгортранса», ни в каналах с оперативной информацией департамента транспорта новостей по поводу этих изменений пока нет.