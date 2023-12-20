«Многофункциональный центр» построят напротив 14-го микрорайона, между фитнесом и пожарной частью. Там могут быть магазины, офисы, кафе и развлечения 20.12.2023 ZELENOGRAD.RU

Московские власти и ООО «Фитнес», связанное с сетью «Территория фитнеса», заключили договор о строительстве здания, в котором можно разместить магазины, офисы, кафе и досуговые организации. Можно и гаражи. Участок площадью 6,2 тысячи квадратных метров находится между улицами Александровкой и Новокрюковской, напротив корпуса 1432, рядом с пожарной частью, за фитнес-клубом и храмом.

Торги по аренде участка прошли ещё в июле, а сейчас департамент городского имущества отчитался о заключении договора с единственным участником аукциона. Рядом со своим спорткомплексом компания построит многофункциональный центр, как официально называют будущее здание в мэрии. В торгах назначение участка значится как административная, разрешенное использование участка — объекты культурно-досуговой деятельности, деловое управление, магазины, общественное питание, служебные гаражи.

Построить здание общей площадью 5,6 тыс. кв.м, по условиям контракта, должны в течение пяти с половиной лет. В частности, не позднее лета 2025-го — завершить работы нулевого цикла. После окончания строительства арендатор может оформить здание в собственность. Цена сделки — годовая арендная плата за участок — 1,8 миллиона рублей.

Это уже третий участок напротив 14-го микрорайона, в бывшей промзоне Александровка, отданный в аренду ООО «Фитнес». Первой сдали землю под строительство фитнес-клуба, а в прошлом году параметры застройки изменили, чтобы построить рядом магазин спортивных товаров. Затем компания выиграла торги на аренду соседнего участка между пожарной частью и подстанцией «скорой помощи». Здесь планировалась построить стадион с трибунами и открытый бассейн — «дополнительно к нашему действующему фитнес-клубу», сказал гендиректор ООО «Фитнес» Александр Колмыков. На это строительство тоже дается 5,5 лет с перспективой оформления здания в собственность. Договор аренды заключат на 49 лет.

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Метки:
строительство, микрорайон 14, коммерческая недвижимость
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«Многофункциональный центр» построят напротив 14-го микрорайона, между фитнесом и пожарной частью. Там могут быть магазины, офисы, кафе, развлечения или даже гаражи Новости
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