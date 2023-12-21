Оптимизация медицинской помощи уже затронула часть зеленоградцев, которых отправили лечиться в московские клиники. Потому что туда перевели ревматологов, нефрологов, гематологов и других специалистов. Теперь, похоже, хотят убрать оставшихся онкологических больных — полностью перевести их в Сколково, где строят медицинский кластер. Во всяком случае, упорные разговоры о переводе туда Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) из 16-го микрорайона ходят в медицинской среде — «осталось работать год». В департаменте здравоохранения не комментируют эту информацию, но и не опровергают её.

Зеленоград прикреплен к московским профильным больницам в зависимости от конкретного заболевания. С прошлого года пациенты с раком крови должны ездить в больницу №52 (метро «Октябрьское поле» + автобус и пешком), гематолог в Зеленограде не принимает. В этом году туда же отправили больных с ревматологическими заболеваниями. Онкологических больных разного профиля еще в 2020 году «привязали» к онкологической больнице №62. Находится она в Красногорском районе в поселке Истра. На городском (московском транспорте) туда доехать нельзя, поскольку до клиники доезжают только коммерческие автобусы (от метро «Тушинская», «Строгино», «Крылатское»). Это три часа в один конец общественным транспортом, с учетом всех расстояний и ожиданий автобусов. Не нравится — ездите на личном авто или такси (минимум 1800 рублей в один конец). Эту необъяснимую маршрутизацию мы обсуждали подробно.

Но в Зеленограде остался ЦАОП. Там ведется первичный прием онкобольных, принимают онкологи и химиотерапевты, здесь же проводится химиотерапия, работает дневной стационар. Прием хирурга, биопсия, операции — в 62-й больнице. В зеленоградском ЦАОПе наблюдаются, получают рецепты и проходят курсы «химии». Последнее особенно важно, потому что курсы бывают длительные, под капельницами лежат по несколько часов, в иных случаях — каждую неделю. Затем человек едет домой. За день перед каждой «химией» рано утром сдаются анализы крови, а перед процедурой обязателен приём врача. Мы рассказываем об этом, чтобы было понятно — такая схема лечения немыслима, если ездить из Зеленограда в Москву.

Зеленоградцам и так приходится часто ездить в ту же 62-ю. Операции делают там, консультации хирургов-онкологов и химиотерапевтов, консилиумы проводят там, пункции и биопсию берут там, лаборатория тоже там. В самой 62-й тоже не восторге от этой системы. «Нет у вас [в Зеленограде] хороших специалистов и оборудования» — кратко и недовольно прокомментировал ситуацию «Зеленоград.ру» врач больницы на условиях анонимности. Для сравнения, в ЦАОПе у метро «Войковская» (обслуживает жителей САО и СЗАО) имеется компьютерная томография, УЗИ, МРТ, рентгеновское и эндоскопическое отделения, кабинет лечения боли — а в зеленоградском центре этого нет. Пациентов гоняют на исследования по разным поликлиникам и больницам, ждать по записи надо в общей очереди, иногда долго.

О планах перевести 62-ю больницу из Истры в Сколково заявили московские власти. «В 62-й больнице на встрече с коллективом мы пообещали построить абсолютно новую, с нуля, больницу в Сколково, потому что на действующей площадке здания морально устарели, и площадка сама не позволяет проводить какую-либо масштабную реконструкцию», писал мэр Сергей Собянин. Достроить и открыть лечебно-диагностический комплекс планируют в 2025 году.

Сколково — это территория в Можайском районе Москвы, инновационный кластер, технопарк, вокруг которого строят жильё и инфраструктуру. Находится относительно недалеко от одноименной железнодорожной станции МЦД-1. Сейчас удобной пересадки с МЦД-3 на эту линию нет, будет после реконструкции Петровско-Разумовской. Доехать можно от Белорусского вокзала, электричка идет час. Или от станции МЦД-1 «Славянский бульвар» (пересадка с одноименной станции метро Арбатско-Покровской линии). От станции пешком или на местном автобусе. Обычного метро рядом нет, от какой-либо станции метро автобусы или маршрутки в Сколково не ходят. Возможно, их запустят к открытию больницы. На машине, в зависимости от дорожной ситуации, от Зеленограда примерно полтора часа.

Пока речь шла о переводе из Истры в Сколково 62-й больницы, о центрах амбулаторной онкологической помощи не упоминалось. Однако в конце этого года о будущем переезде заговорили в Зеленограде, причем сами врачи. Как обычно, анонимно — никто не хочет портить отношения с начальством. Но с пациентами это обсуждают открыто. «Работаем еще год, а с 25-го — в Сколково», рассказал один из онкологов центра. Пациенты подтверждают, что тоже слышали об этом от медперсонала. Слухи ползли еще с 2022 года, уже тогда от врачей просачивалась информация об обсуждении будущего переезда всей онкологии из Зеленограда в Сколково. Тогда казалось, что это просто слухи. Но потом из Зеленограда исчезли гематологи, нефрологи и ревматологи — пациентов отправили в Москву.

Официально эту тему обходят. В департаменте здравоохранения на прямой вопрос «Зеленоград.ру» ответили так: «В настоящий момент порядок оказания онкологической медицинской помощи пациентам Зеленограда остается без изменений». А вопрос был не о сейчас, а о не таком уж далёком будущем. Мэрия же сообщает, что в новом больничном комплексе в Сколково построят, среди прочего, центр амбулаторной онкологической помощи на тысячу посещений в смену. Сейчас такого центра в 62-й больнице нет.

В депздраве также добавили, что что новый больничный комплекс в Сколково «обеспечит самые широкие диагностические и лечебные возможности полного цикла — от амбулаторной помощи до стационарной, в том числе проведение всех необходимых лабораторных исследований. Помощь будет оказываться в соответствии с новым московским онкологическим стандартом».

В департаменте уже привычно подменяют суть проблемы. Никто не спорит, что качество лечение в специализированных центрах выше, но до них ещё надо добраться — проблема в удобном и доступном транспорте. Его нет, поэтому многие пациенты попросту отказываются от лечения, оставаясь умирать дома.