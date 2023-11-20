Площадка для него — рядом с промзоной «Алабушево», на пересечении Алабушевской улицы и проспекта Генерала Алексеева. Раньше этот проект называли отелем Hilton Garden Inn, но затем «Хилтон» ушёл из России. Теперь это «Сигма Силино» — два 14-этажных корпуса на 490 апартаментов, как обещают, «с сервисом и инфраструктурой 4-звездочного отеля».



Южный корпус — апартаменты:

студия от 26 кв. м. — от 6,7 млн рублей

2-евро от 40 кв. м. — от 9,2 млн

3-евро от 55 кв. м. — от 11,6 млн

Северный корпус — отельный, но там тоже можно купить номера с отделкой, мебелью и техникой: