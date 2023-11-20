Площадка для него — рядом с промзоной «Алабушево», на пересечении Алабушевской улицы и проспекта Генерала Алексеева. Раньше этот проект называли отелем Hilton Garden Inn, но затем «Хилтон» ушёл из России. Теперь это «Сигма Силино» — два 14-этажных корпуса на 490 апартаментов, как обещают, «с сервисом и инфраструктурой 4-звездочного отеля».
Южный корпус — апартаменты:
- студия от 26 кв. м. — от 6,7 млн рублей
- 2-евро от 40 кв. м. — от 9,2 млн
- 3-евро от 55 кв. м. — от 11,6 млн
Северный корпус — отельный, но там тоже можно купить номера с отделкой, мебелью и техникой:
- Standard от 20,7 кв. м. — 6,6 млн
- Comfort от 24 кв. м. — 7,9 млн
- Junior Suite от 34 кв. м. — 10,6 млн
- Luxe от 39 кв. м. — 10,5 млн
В отельном корпусе вся инфраструктура: бассейн и спа-центр, ресторан, салон красоты, коворкинг и конференц-залы. Также в комплексе круглосуточный консьерж-сервис, уборка, химчистки, бебиситер, услуги ремонта.
Сдачу комплекса планируют во второй половине 2026 года. Планировки и другие подробности на сайте.