Апарт-отель «Сигма Силино» построят в Зеленограде через три года. Скоро там можно будет купить апартаменты или гостиничные номера 20.11.2023 ZELENOGRAD.RU

Площадка для него — рядом с промзоной «Алабушево», на пересечении Алабушевской улицы и проспекта Генерала Алексеева. Раньше этот проект называли отелем Hilton Garden Inn, но затем «Хилтон» ушёл из России. Теперь это «Сигма Силино» — два 14-этажных корпуса на 490 апартаментов, как обещают, «с сервисом и инфраструктурой 4-звездочного отеля».

Южный корпус — апартаменты:

  • студия от 26 кв. м. — от 6,7 млн рублей
  • 2-евро от 40 кв. м. — от 9,2 млн
  • 3-евро от 55 кв. м. — от 11,6 млн

Северный корпус — отельный, но там тоже можно купить номера с отделкой, мебелью и техникой:

  • Standard от 20,7 кв. м. — 6,6 млн
  • Comfort от 24 кв. м. — 7,9 млн
  • Junior Suite от 34 кв. м. — 10,6 млн
  • Luxe от 39 кв. м. — 10,5 млн

В отельном корпусе вся инфраструктура: бассейн и спа-центр, ресторан, салон красоты, коворкинг и конференц-залы. Также в комплексе круглосуточный консьерж-сервис, уборка, химчистки, бебиситер, услуги ремонта.

Сдачу комплекса планируют во второй половине 2026 года. Планировки и другие подробности на сайте.

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Метки:
недвижимость, коммерческая недвижимость, промзона алабушево, гостиницы, отели, хостелы
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