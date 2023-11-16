Вот что рассказал «Зеленоград.ру» один из пассажиров: «Некоторые поезда Химками объявляют конечной. Например, поезд 7355/7356 уже на Электрозаводской был прилично наполнен, потому что впереди идущий поезд шел только до Люберец. Кроме того электричка была не 11, а 9-и вагонная и уже в Останкино была наполнена полностью. Сейчас вся толпа в Химках села в Комфорт Клинскую, которая тоже опаздывает».
В одной из электричек машинист, извиняясь, оговорился, сказав: «Приносим неудобства».
Более-менее актуальную информацию о задержках и отменах можно найти в приложении «Расписание электричек Туту». Сейчас там сказано: «На 19:00 затруднено движение на участке Крюково—Сходня. Ожидаются массовые опоздания на Москву и Ипподром, увеличение интервалов между диаметральными поездами, опоздания от Ленинградского вокзала по обороту. Значительная часть диаметральных поездов вместо Крюково будет следовать до/от Химок и Сходни».
Власти Москвы, возможно, не знают об этих проблемах. Будет здорово, если вы напишете им об этом здесь. Выбирайте «Правительство Москвы» в качестве получателя, включайте флажок «Обращение должностному лицу» и выбирайте Собянина — пишите ему каждый раз, когда на его «наземном метро» снова отменили поезд. Пожалуйста, перешлите, полученные ответы в нашу редакцию