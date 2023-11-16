Вот что рассказал «Зеленоград.ру» один из пассажиров: «Некоторые поезда Химками объявляют конечной. Например, поезд 7355/7356 уже на Электрозаводской был прилично наполнен, потому что впереди идущий поезд шел только до Люберец. Кроме того электричка была не 11, а 9-и вагонная и уже в Останкино была наполнена полностью. Сейчас вся толпа в Химках села в Комфорт Клинскую, которая тоже опаздывает».

В одной из электричек машинист, извиняясь, оговорился, сказав: «Приносим неудобства».