Вот и сегодня, в среду, отменили несколько электричек между 7 и 8 утра. Отмены в это время были и вчера. Отмены утром были и неделю назад.

«На вокзале в кассе не в курсе отмен», «голосовой информатор живет в своем режиме, ни одной отмены — все задерживаются у них», — пишут пассажиры, пассажиры, попавшие на отмены. «Почему так много людей в электричке», — недоумевают те, кому повезло не ждать электричку.

Кроме самих отмен, людей раздражает полное отсутствие информации. Это совсем не похоже на «наземное метро», которым мэр Собянин назвал МЦД. При подобных отменах в настоящем метро уже бурлила бы вся Москва, а департамент транспорта оперативно докладывал бы о ситуации, причинах, сроках устранения и наказанных виновных. У нас же тишина — привычное пренебрежительное отношение к «замкадышам», которые годами терпели и потерпят ещё.

Возможно, мы действительно слишком терпеливы и молчаливы. Чиновники и депутаты, которые с трибун говорят о «наземном метро» и не знают вовсе, что метро у них опять не получается. Чтобы это исправить, необходимо хотя бы сообщать о проблемах.

Возьмите себе за правило писать об отменах в мэрию. Выбирайте «Правительство Москвы» в качестве получателя, включайте флажок «Обращение должностному лицу» и выбирайте Собянина — пишите ему каждый раз, когда на его «наземном метро» снова отменили поезд. Пожалуйста, перешлите, полученные ответы в нашу редакцию — в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru