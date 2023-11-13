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Разблокировка карты «Тройки» на МЦД скоро станет платной 13.11.2023 ZELENOGRAD.RU

Карту «Тройка» блокируют при поездке на МЦД, если вы не приложили её к валидатору на выходе из электрички (это касается и банковских карт). Для разблокировки нужно обратиться в ж/д кассу — пока сбор за это не взимается, но скоро разблокировка станет платной, сообщили в департаменте транспорта, не уточнив точную дату.

Судя по всему, это произойдет, когда подавляющее большинство пассажиров будут пользоваться «Тройкой» правильно. Сейчас, по данным дептранса, уже 95% пассажиров МЦД оплачивают проезд и правильно закрывают поездку по карте «Тройка».

Сколько будет стоить разблокировка, пока не сообщается. При запуске первых линий МЦД говорили о 150 рублях, но сейчас эта сумма может быть уже больше, возможно, 200.

Заблокированной «Тройкой» можно оплачивать поездки на метро и наземном транспорте, но не получится воспользоваться записанными на неё пригородными билетами, а также билетом «Кошелек» в пригородном транспорте.

Если вы забыли валидировать карту на выходе, это можно сделать в течение пяти часов, если ещё не совершали других поездок по карте. Если не было возможности открыть/закрыть поездку (не работал валидатор, турникет), нужно валидировать карту в кассах. Если же и касса не работала или ее нет на станции отправления, нужно подойти на любой работающей станции в кассу и объяснить ситуацию. Кассиры помогут и либо закроют поездку, либо разблокируют карту. Если на станции произошло аварийное отключение электроэнергии, и вы не смогли закрыть поездку, то обратитесь в любую пригородную кассу и карту разблокируют.

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Метки:
оплата проезда, контролеры, мцд, карта "тройка"
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Обсуждение
Kill Digit
7 часов назад
Так понял, что она и сейчас блокируется лишь временно, если ориентироваться на то что говорят в интернет и может разблокироваться сама через 6 часов:
По правилам и инструкции к карте тройка, при заблокированной карте нужно обратиться в кассу и заплатить 150 рублей — это сумма незаршенной поездки, тогда вашу карту разблокируют.

Но, на самом деле все обстаит несколько не так. Если вашу карту заблокировали по причине того, что валидатор на конечной станции не работал, тройка заблокируется, но через 5-6 часов она разблокируется сама.

Плохо если по этой же карте вам предстоит ехать в метро или автобусе совершая пересадку, в таком случае ваша карта не сработает, указывая на то, что станция указанна не корректно.

https://flameweek.com/3973/
Но если введут штрафы, то несомненно авторазблокировку должны будут отключить, что бы заработать больше на пассажирах.

#МЦД_Зеленоград_ЦЕНТРАЛЬНАЯ
#MCD_ZELENOGRAD_CENTER

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Отредактировано: 13-11-2023, 17:00
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