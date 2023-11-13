Карту «Тройка» блокируют при поездке на МЦД, если вы не приложили её к валидатору на выходе из электрички (это касается и банковских карт). Для разблокировки нужно обратиться в ж/д кассу — пока сбор за это не взимается, но скоро разблокировка станет платной, сообщили в департаменте транспорта, не уточнив точную дату.
Судя по всему, это произойдет, когда подавляющее большинство пассажиров будут пользоваться «Тройкой» правильно. Сейчас, по данным дептранса, уже 95% пассажиров МЦД оплачивают проезд и правильно закрывают поездку по карте «Тройка».
Сколько будет стоить разблокировка, пока не сообщается. При запуске первых линий МЦД говорили о 150 рублях, но сейчас эта сумма может быть уже больше, возможно, 200.
Заблокированной «Тройкой» можно оплачивать поездки на метро и наземном транспорте, но не получится воспользоваться записанными на неё пригородными билетами, а также билетом «Кошелек» в пригородном транспорте.
Если вы забыли валидировать карту на выходе, это можно сделать в течение пяти часов, если ещё не совершали других поездок по карте. Если не было возможности открыть/закрыть поездку (не работал валидатор, турникет), нужно валидировать карту в кассах. Если же и касса не работала или ее нет на станции отправления, нужно подойти на любой работающей станции в кассу и объяснить ситуацию. Кассиры помогут и либо закроют поездку, либо разблокируют карту. Если на станции произошло аварийное отключение электроэнергии, и вы не смогли закрыть поездку, то обратитесь в любую пригородную кассу и карту разблокируют.
Но, на самом деле все обстаит несколько не так. Если вашу карту заблокировали по причине того, что валидатор на конечной станции не работал, тройка заблокируется, но через 5-6 часов она разблокируется сама.
Плохо если по этой же карте вам предстоит ехать в метро или автобусе совершая пересадку, в таком случае ваша карта не сработает, указывая на то, что станция указанна не корректно.
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Отредактировано: 13-11-2023, 17:00