Карту «Тройка» блокируют при поездке на МЦД, если вы не приложили её к валидатору на выходе из электрички (это касается и банковских карт). Для разблокировки нужно обратиться в ж/д кассу — пока сбор за это не взимается, но скоро разблокировка станет платной, сообщили в департаменте транспорта, не уточнив точную дату.

Судя по всему, это произойдет, когда подавляющее большинство пассажиров будут пользоваться «Тройкой» правильно. Сейчас, по данным дептранса, уже 95% пассажиров МЦД оплачивают проезд и правильно закрывают поездку по карте «Тройка».

Сколько будет стоить разблокировка, пока не сообщается. При запуске первых линий МЦД говорили о 150 рублях, но сейчас эта сумма может быть уже больше, возможно, 200.

Заблокированной «Тройкой» можно оплачивать поездки на метро и наземном транспорте, но не получится воспользоваться записанными на неё пригородными билетами, а также билетом «Кошелек» в пригородном транспорте.

Если вы забыли валидировать карту на выходе, это можно сделать в течение пяти часов, если ещё не совершали других поездок по карте. Если не было возможности открыть/закрыть поездку (не работал валидатор, турникет), нужно валидировать карту в кассах. Если же и касса не работала или ее нет на станции отправления, нужно подойти на любой работающей станции в кассу и объяснить ситуацию. Кассиры помогут и либо закроют поездку, либо разблокируют карту. Если на станции произошло аварийное отключение электроэнергии, и вы не смогли закрыть поездку, то обратитесь в любую пригородную кассу и карту разблокируют.