Всего в Солнечногорском округе обследовали 35 мостов. На двух нашли дефекты в железобетонных конструкциях, сказали в местной администрации не уточнив, какие именно это мосты. На этих мостах проведут дополнительные обследования и подготовят документы для включения их в план ремонта на 2024-2026 годы.

Проверки мостов проводят после обрушения на прошлой недели моста возле Подольска через реку Пахру (на фото ниж). Он обвалился прямо под проезжающим автомобилем, водитель получил травмы, но остался жив.