Климатическая зима началась в Москве — именно 13 ноября, согласно действующим климатическим нормам, средняя суточная температура составляет 0 градусов. Завтра и в последующие дни она будет опускаться.
Календарная зима наступает 1 декабря, астрономическая — 22 декабря, метеорологическая — при переходе фактической температуры через ноль, а климатическая — при переходе через ноль среднесуточной температуры, полученной при осреднении за 30 лет.
За последние десятилетия продолжительность зимы в Москве уменьшилась. Как видно из приведенной инфографики, 50 лет назад средняя дата устойчивых отрицательных температур приходилась на первую пятидневку ноября, а сейчас климатическая зима начинается в середине ноября
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