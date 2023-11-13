Климатическая зима началась в Москве — именно 13 ноября, согласно действующим климатическим нормам, средняя суточная температура составляет 0 градусов. Завтра и в последующие дни она будет опускаться.

Календарная зима наступает 1 декабря, астрономическая — 22 декабря, метеорологическая — при переходе фактической температуры через ноль, а климатическая — при переходе через ноль среднесуточной температуры, полученной при осреднении за 30 лет.