Парковку возле поликлиники в 9-м микрорайоне увеличат вдвое, а проезд к ней расширят. Проект уже начали делать, а работы запланированы на следующий год 07.11.2023 ZELENOGRAD.RU

Территорию вдоль проезда от Панфиловского проспекта до поликлиники (корпус 911) управа Старое Крюково объявила знаковым объектом благоустройства на 2024 год. Там решили расширить сам проезд и парковки вдоль него: в этом году сделать проект, а в следующем — его реализовать. В мае поликлиника открылась после капитального ремонта, за время которого её территорию обнесли забором, в итоге и пациенты, и персонал теперь вынуждены подъезжать к воротам по единственному узкому въезду и парковаться на нём же или на небольшой парковке у леса. А если там нет мест — во дворах окрестных домов.

О решении проблемы в управе заговорили еще летом, когда комиссия по безопасности дорожного движения решила запретить парковку в проезд — до ворот поликлиники. Чтобы «не вызывать у жителей негатив», управа предложила способ лучше: сделать побольше парковочных мест — настолько, насколько позволит обследование территории совместно с инженерами и проектировщиками.

По итогам состоявшегося в октябре конкурса заключён контракт на проектирование «благоустройства общественного пространства у корпусов 911, 923». Проект должны сделать в течение 40 дней — еще до нового года. Любопытно, что при начальной конкурсной цене контракта в 2,4 млн рублей нашёлся подрядчик, готовый выполнить работу втрое дешевле — за 760 тысяч рублей (компания «Стройпроект АС»). Заказчиком выступает «Жилищник».

В технической задание входит разработка концепции благоустройства, а затем и полной проектной документации. Концепцию предстоит согласовать с Комитетом по архитектуре и градостроительству, департаментом природопользования, её рассмотрят на Архитектурном совете города Москвы и Экспертном совете по сохранению, планированию и развитию особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий города Москвы — и по результатам могут признать нецелесообразной разработку каких-либо частей проекта.

Проектирование охватит участок площадью 0,5 га (от корпуса 923 до проезда к поликлинике) и предусматривает устройство на этом участке:

  • тротуара в 120 метров (от Панфиловского проспекта до калитки поликлиники),
  • парковочных карманов длиной 108 метров,
  • автостоянки площадью 1600 кв.метров (нынешняя автостоянка возле леса занимает около 800 кв.метров),
  • уличного освещения вдоль всего проезда (114 метров)

Также проектировщики должны разработать дендроплан и проект восстановления благоустройства территории на всём участке, схему функционального зонирования, схему организации маршрутов для маломобильных групп населения и схему организации дорожного движения, включая нанесение разметки и расстановку знаков.

Ранее в управе сообщали также, что вдоль проезда на пути к поликлинике появятся зоны тихого отдыха, но в техзадании на проектирование о них напрямую не говорится. «Поликлиникой пользуются и молодые мамы с колясками, и престарелые жители, и у нас есть такие просьбы — чтобы на пути от парковки к поликлинике были лавочки», — рассказывал в эфире радио «Зеленоград Сегодня» замглавы управы Максим Хлудов.

При проектировании предлагается максимально сохранить зеленые насаждения, сложившиеся направлений пешеходных потоков и дорожно-тропиночной сети, а также учесть ожидаемую интенсивность пешеходного потока и рекреационной нагрузки на прилегающие территории.

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Метки:
ремонт и строительство дорог, парковки, гаражи, стоянки, микрорайон 9, поликлиника
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