Территорию вдоль проезда от Панфиловского проспекта до поликлиники (корпус 911) управа Старое Крюково объявила знаковым объектом благоустройства на 2024 год. Там решили расширить сам проезд и парковки вдоль него: в этом году сделать проект, а в следующем — его реализовать. В мае поликлиника открылась после капитального ремонта, за время которого её территорию обнесли забором, в итоге и пациенты, и персонал теперь вынуждены подъезжать к воротам по единственному узкому въезду и парковаться на нём же или на небольшой парковке у леса. А если там нет мест — во дворах окрестных домов.
О решении проблемы в управе заговорили еще летом, когда комиссия по безопасности дорожного движения решила запретить парковку в проезд — до ворот поликлиники. Чтобы «не вызывать у жителей негатив», управа предложила способ лучше: сделать побольше парковочных мест — настолько, насколько позволит обследование территории совместно с инженерами и проектировщиками.
По итогам состоявшегося в октябре конкурса заключён контракт на проектирование «благоустройства общественного пространства у корпусов 911, 923». Проект должны сделать в течение 40 дней — еще до нового года. Любопытно, что при начальной конкурсной цене контракта в 2,4 млн рублей нашёлся подрядчик, готовый выполнить работу втрое дешевле — за 760 тысяч рублей (компания «Стройпроект АС»). Заказчиком выступает «Жилищник».
В технической задание входит разработка концепции благоустройства, а затем и полной проектной документации. Концепцию предстоит согласовать с Комитетом по архитектуре и градостроительству, департаментом природопользования, её рассмотрят на Архитектурном совете города Москвы и Экспертном совете по сохранению, планированию и развитию особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий города Москвы — и по результатам могут признать нецелесообразной разработку каких-либо частей проекта.
Проектирование охватит участок площадью 0,5 га (от корпуса 923 до проезда к поликлинике) и предусматривает устройство на этом участке:
- тротуара в 120 метров (от Панфиловского проспекта до калитки поликлиники),
- парковочных карманов длиной 108 метров,
- автостоянки площадью 1600 кв.метров (нынешняя автостоянка возле леса занимает около 800 кв.метров),
- уличного освещения вдоль всего проезда (114 метров)
Также проектировщики должны разработать дендроплан и проект восстановления благоустройства территории на всём участке, схему функционального зонирования, схему организации маршрутов для маломобильных групп населения и схему организации дорожного движения, включая нанесение разметки и расстановку знаков.
Ранее в управе сообщали также, что вдоль проезда на пути к поликлинике появятся зоны тихого отдыха, но в техзадании на проектирование о них напрямую не говорится. «Поликлиникой пользуются и молодые мамы с колясками, и престарелые жители, и у нас есть такие просьбы — чтобы на пути от парковки к поликлинике были лавочки», — рассказывал в эфире радио «Зеленоград Сегодня» замглавы управы Максим Хлудов.
При проектировании предлагается максимально сохранить зеленые насаждения, сложившиеся направлений пешеходных потоков и дорожно-тропиночной сети, а также учесть ожидаемую интенсивность пешеходного потока и рекреационной нагрузки на прилегающие территории.