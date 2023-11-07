Территорию вдоль проезда от Панфиловского проспекта до поликлиники (корпус 911) управа Старое Крюково объявила знаковым объектом благоустройства на 2024 год. Там решили расширить сам проезд и парковки вдоль него: в этом году сделать проект, а в следующем — его реализовать. В мае поликлиника открылась после капитального ремонта, за время которого её территорию обнесли забором, в итоге и пациенты, и персонал теперь вынуждены подъезжать к воротам по единственному узкому въезду и парковаться на нём же или на небольшой парковке у леса. А если там нет мест — во дворах окрестных домов.

О решении проблемы в управе заговорили еще летом, когда комиссия по безопасности дорожного движения решила запретить парковку в проезд — до ворот поликлиники. Чтобы «не вызывать у жителей негатив», управа предложила способ лучше: сделать побольше парковочных мест — настолько, насколько позволит обследование территории совместно с инженерами и проектировщиками.