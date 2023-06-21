Парковка для сотрудников и посетителей поликлиник вдоль этого проезда стала фактически единственной альтернативой парковке во дворах соседних домов. Ведь после ремонта всю территорию поликлиники обнесли забором, доступ на привычные парковочные места возле поликлиники оказался закрыт для всех, кроме машин «скорой помощи» и инвалидов. Даже рано утром в воскресенье проезд был практически полностью запаркован. Причем машины стояли максимально близко ко входу в поликлинику — скорее всего это были машины сотрудников поликлиники.

Теперь, если следовать правилам, в проезде нельзя будет даже остановиться, чтобы высадить пациента у ворот поликлиники — из личного автомобиля или такси. Новые знаки «Остановка запрещена» фактически означают «езжайте во дворы».

Чем дальше, тем яснее становится, что планировщиков ремонта поликлиники совершенно не волновало, как люди будут попадать в поликлинику. Похоже, они считали, что пациенты как бы сами материализуются в здании и сами собой исчезнут после приёма. Две из трёх калиток для входа постоянно закрыты «для безопасности», а удобный подвоза пациентов не продуман и не обеспечен.

Мэр Собянин говорил, что дешевле было бы не ремонтировать старые здания поликлиник, а построить новые, но это заняло бы больше времени. Но поликлинику в 9-м микрорайоне ремонтировали больше двух лет — за это время можно было построить новое здание, причем с подземной парковкой.