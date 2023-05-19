По отзывам читателей «Зеленоград.ру», постоянно открыты две калитки — со стороны Панфиловского проспекта, третья — со стороны 9 микрорайона — бывает открыта днем, а утром и вечером закрыта. Впрочем, какого-то чёткого режима работы калитки нет.

«В часы работы поликлиники открыта калитка, которая находится рядом с воротами для въезда автотранспорта — со стороны Панфиловского проспекта» , — прокомментировали в департаменте новость «Зеленоград.ру» об открытии поликлиники.

Если из трех калиток будет постоянно открыта только одна — непонятно, зачем тогда было делать в заборе калитки на три стороны, оснащать их электронными замками, видеокамерами и домофонами. Тем более, что закрывают калитки почему-то не на замок, а на металлическую цепочку вокруг опоры — при необходимости срочной эвакуации с территории это небезопасно.

До капитального ремонта к поликлинике вели семь дорожек. Жители 9-го микрорайона пользовались ими как для визитов к врачу, так и для прохода к остановке «Панфиловский проспект». Теперь у поликлиники три калитки, официально открыта только одна (под номером 2 на схеме ниже), транзитный проход запрещен.