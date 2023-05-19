В новом заборе вокруг недавно отремонтированной поликлиники 9-го микрорайона оставили всего три калитки. Но в департаменте здравоохранения объяснили, что постоянно должна работать вообще только одна калитка, а сквозной проход по территории поликлиники невозможен «в целях безопасности посетителей». В чём опасность сквозного прохода, чиновники от медицины не уточняют. В результате из семи дорожек, которые вели к поликлинике и мимо неё до ремонта, осталась одна.
По отзывам читателей «Зеленоград.ру», постоянно открыты две калитки — со стороны Панфиловского проспекта, третья — со стороны 9 микрорайона — бывает открыта днем, а утром и вечером закрыта. Впрочем, какого-то чёткого режима работы калитки нет.
«В часы работы поликлиники открыта калитка, которая находится рядом с воротами для въезда автотранспорта — со стороны Панфиловского проспекта» , — прокомментировали в департаменте новость «Зеленоград.ру» об открытии поликлиники.
Если из трех калиток будет постоянно открыта только одна — непонятно, зачем тогда было делать в заборе калитки на три стороны, оснащать их электронными замками, видеокамерами и домофонами. Тем более, что закрывают калитки почему-то не на замок, а на металлическую цепочку вокруг опоры — при необходимости срочной эвакуации с территории это небезопасно.
До капитального ремонта к поликлинике вели семь дорожек. Жители 9-го микрорайона пользовались ими как для визитов к врачу, так и для прохода к остановке «Панфиловский проспект». Теперь у поликлиники три калитки, официально открыта только одна (под номером 2 на схеме ниже), транзитный проход запрещен.
Чиновники с синдромом вахтёра, видимо, не поняли, что три калитки нужны не только для подозрительного «сквозного прохода» — фактически они ориентированы на разных посетителей: калитка от корпуса 922 ведёт ко входу в женскую консультацию (расположенную в пристройке позади основного здания), калитка от корпуса 923 — к главному входу поликлиники. Эти две калитки удобны для зеленоградцев, которые приходят пешком с автобусной остановки «Панфиловский проспект» или подъезжают к поликлинике на такси и личном авто.
Третья калитка с противоположной стороны — от корпуса 921 — предназначена для жителей 9-го микрорайона, и если она закрыта «в целях безопасности», живущим буквально в соседних домах пациентам придётся обходить вдоль забора всю территорию поликлиники. Это лишние 200-300 метров — небольшое расстояние для здорового человека, но ощутимое для пожилых или больных, а главное, довольно унизительное.
«Сегодня какая-то бабулька по периметру этого забора шла, чтоб попасть в поликлинику. Маразм какой-то!» — поделился впечатлениями один из читателей «Зеленоград.ру».
Департамент здравоохранения никаких проблем не видит. «Капитальный ремонт поликлиники был проведен в соответствии со стандартами и правилами. Повреждения и неисправности в данный момент отсутствуют». Префект Зеленограда Анатолий Смирнов тоже не видит проблем: «Я убедился, что теперь и врачам, и пациентам здесь комфортно», сказал он газете «41» после осмотра поликлиники.
С таким подходом чиновников департамента пресловутый «новый стандарт поликлиник», которым так любит хвастаться мэр Собянин, превратил поликлинику в корпусе 911 в «раковую опухоль» на теле микрорайона — она разрослась и убивает привычную жизнь людей.