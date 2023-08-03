«Тем не менее, за эту работу мы взялись, чтобы немного расширить, насколько нам будет позволено, парковочное пространство. Те инженерные сети, которые можно перенести, мы будем пытаться перенести — согласовать это на бумаге со всеми организациями, а в следующем году выполнить», — подытожил Хлудов.

Проблемы с парковкой и проездом возникли после того, как всю территорию поликлинику огородили, и подъехать ко входу в здание стало невозможно. Теперь попасть за ворота поликлиники может только скорая помощь и машины со значком «инвалид» — на три парковочных места, предназначенных для них рядом с учреждением. Все остальные — и персонал, и пациенты, и их сопровождающие — вынуждены парковаться за воротами, зачастую на значительно удалении от входа: вдоль проезда, на небольшой парковке у леса и во дворах окрестных домов.

Протоколом комиссии по безопасности дорожного движения от 16 июня управе и Центру организации дорожного движения поручили установить знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» (время действия 8:00 — 20:00) на отрезке проезда от парковки до ворот поликлиники. Возмущение таким решением высказали читатели «Зеленоград.ру» со всего города, а также жители 9 микрорайона, наблюдающие наплыв автомашин на свои парковки во дворах рядом с поликлиникой.