Расширить парковку у поликлиники в 9 микрорайоне решили в управе Старое Крюково: в этом году сделать проект, а в следующем — его реализовать. В мае поликлиника открылась после капитального ремонта, за время которого её территорию обнесли забором, в итоге и пациенты, и персонал теперь вынуждены подъезжать к воротам по единственному въезду и парковаться на нём же или на небольшой парковке у леса. В июне комиссия по безопасности дорожного движения предписала вдобавок запретить парковку и остановку на проезде к поликлинике — но делать этого, видимо, пока не будут.
«У нас была идея в этом году установить знаки запрета парковки на подъездной дороге от парковки до ворот поликлиники. Но так мы вызовем только негатив со стороны жителей, потому что ограничим парковочное пространство и не предложим ничего взамен, — заявил замглавы управы Максим Хлудов в интервью радио „Зеленоград Сегодня“. — Что мы планируем: в текущем году хотим разработать проект на благоустройство этой территории с реализацией его в следующем году».
Представители управы уже начали обсуждение проекта с коммунальщиками — Мосводоканалом, Мосводостоком, Москоллектором, МОЭК, МГТС: какие коммуникации проходят под землей и насколько сложно будет расширить асфальтовое пространство. Выяснилось, что со стороны 923 корпуса вдоль дороги проложены инженерные сети, которые потребуют перекладки.
«Тем не менее, за эту работу мы взялись, чтобы немного расширить, насколько нам будет позволено, парковочное пространство. Те инженерные сети, которые можно перенести, мы будем пытаться перенести — согласовать это на бумаге со всеми организациями, а в следующем году выполнить», — подытожил Хлудов.
Проблемы с парковкой и проездом возникли после того, как всю территорию поликлинику огородили, и подъехать ко входу в здание стало невозможно. Теперь попасть за ворота поликлиники может только скорая помощь и машины со значком «инвалид» — на три парковочных места, предназначенных для них рядом с учреждением. Все остальные — и персонал, и пациенты, и их сопровождающие — вынуждены парковаться за воротами, зачастую на значительно удалении от входа: вдоль проезда, на небольшой парковке у леса и во дворах окрестных домов.
Протоколом комиссии по безопасности дорожного движения от 16 июня управе и Центру организации дорожного движения поручили установить знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» (время действия 8:00 — 20:00) на отрезке проезда от парковки до ворот поликлиники. Возмущение таким решением высказали читатели «Зеленоград.ру» со всего города, а также жители 9 микрорайона, наблюдающие наплыв автомашин на свои парковки во дворах рядом с поликлиникой.
Одновременно управа должна была «проработать вопрос увеличения парковочных мест на существующей парковке».
Отдельный вопрос к тем, кто занимался капитальным ремонтом поликлиники. Он длился более двух лет и за это время никому не пришло в голову заняться организацией проезда и парковки — похоже, по мнению чиновников, жители материализуются в поликлинике сами по себе, из воздуха, и также исчезают.