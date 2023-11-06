Два дополнительных автобуса добавили на маршрут 15, ещё один — на маршрут 31.

Об этом сообщила префектура со ссылкой на «Мосгортранс». Вероятно, новые автобусы уже появились вышли на маршрут.

Также с прошлого понедельника добавили два автобуса на 19-й маршрут и один на 11-й.



Достаточно ли этого количества автобусов, чтобы на можно было комфортно ездить в час пик, непонятно. Чем руководствуется «Мосгортранс», определяя на какой маршрут сколько автобусов добавить, тоже непонятно.



Пассажирам остается судить об адекватности этих изменений только на личном опыте. Если вы столкнетесь с переполненным автобусами на маршрутах 11, 15, 19, 31 (или на других), пришлите, пожалуйста, видео или фото — в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru.