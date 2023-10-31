«Зебру» делают в проезде возле дома «Флейта», который по-прежнему перекопан, и до завершения работ ещё далеко. Переход будет между корпусом 360 и бывшим клубом «Орлёнок» (ныне филиал школы 1557). Пока он ведёт в никуда, а конкретно в жидкую грязь. Так власти отреагировали на просьбы сделать безопасный проход для пешеходов. Раньше на их жалобы префектура отвечала отписками, теперь устраивает «зебру».

Рабочие сказали корреспонденту «Зеленоград.ру», что проход обустроят, по крайней мере положат доски. «Зебра» будет фактически упираться в ограждение школьного здания, вдоль которого идти тоже надо по доскам. Доски сейчас проложены у забора только в одну сторону — к корпусу 339А и местному проезду.

Возле «Флейты» делают сквозной проезд с расширением дороги на одну полосу и выездом на Московский проспект. Пешеходные переходы и «лежачие полицейские», по проекту, должны были появиться на дороге после завершения основных строительных работ. Но работы застряли на этапе прокладки инженерных коммуникаций. Машины в часы пик едут тут прямо по тротуарам, а пешеходы не могут перейти дорогу — их просто не пропускают.

Сейчас о сроках завершения работ говорят туманно — «в следующем году».

А жители «Флейты» второй год не могут без угрозы здоровью и жизни переходить дорогу, чтобы дойти до детского сада, школы, поликлиники, «Моих документов». В просьбах устроить на дороге «лежачих полицейских» отказывали — «на период строительства, согласно проекту, не предусмотрено». Отвечали также, что дорога является строительным объектом, поэтому никаких ограничительных мер там вводить нельзя (хотя речь шла о тротуарах, а не проезжей части). На обращения по поводу массовой езды машин по тротуарам отвечали цитированием ПДД — «Скоростной режим транспортных средств на рассматриваемой дороге ограничен до 20 км/ч, так как она расположена в жилой зоне». Ни ГИБДД не контролирует соблюдение правил дорожного движения в местных проездах — приедут только в случае ДТП.

Но, видимо, жалоб накопилось много — переход делают, не дожидаясь конца стройки. При этом, судя по знаку на опоре, границы пешеходной зоны изменятся, и обходить стройку по проезду пешеходам теперь будет нельзя.