Новый пешеходный переход в 3-м микрорайоне делают прямо в жидкую грязь. Так отреагировали на жалобы пешеходов, что им приходится ходить по стройплощадке 31.10.2023 ZELENOGRAD.RU

«Зебру» делают в проезде возле дома «Флейта», который по-прежнему перекопан, и до завершения работ ещё далеко. Переход будет между корпусом 360 и бывшим клубом «Орлёнок» (ныне филиал школы 1557). Пока он ведёт в никуда, а конкретно в жидкую грязь. Так власти отреагировали на просьбы сделать безопасный проход для пешеходов. Раньше на их жалобы префектура отвечала отписками, теперь устраивает «зебру».

Рабочие сказали корреспонденту «Зеленоград.ру», что проход обустроят, по крайней мере положат доски. «Зебра» будет фактически упираться в ограждение школьного здания, вдоль которого идти тоже надо по доскам. Доски сейчас проложены у забора только в одну сторону — к корпусу 339А и местному проезду.

Возле «Флейты» делают сквозной проезд с расширением дороги на одну полосу и выездом на Московский проспект. Пешеходные переходы и «лежачие полицейские», по проекту, должны были появиться на дороге после завершения основных строительных работ. Но работы застряли на этапе прокладки инженерных коммуникаций. Машины в часы пик едут тут прямо по тротуарам, а пешеходы не могут перейти дорогу — их просто не пропускают.
Сейчас о сроках завершения работ говорят туманно — «в следующем году».

А жители «Флейты» второй год не могут без угрозы здоровью и жизни переходить дорогу, чтобы дойти до детского сада, школы, поликлиники, «Моих документов». В просьбах устроить на дороге «лежачих полицейских» отказывали — «на период строительства, согласно проекту, не предусмотрено». Отвечали также, что дорога является строительным объектом, поэтому никаких ограничительных мер там вводить нельзя (хотя речь шла о тротуарах, а не проезжей части). На обращения по поводу массовой езды машин по тротуарам отвечали цитированием ПДД — «Скоростной режим транспортных средств на рассматриваемой дороге ограничен до 20 км/ч, так как она расположена в жилой зоне». Ни ГИБДД не контролирует соблюдение правил дорожного движения в местных проездах — приедут только в случае ДТП.

Но, видимо, жалоб накопилось много — переход делают, не дожидаясь конца стройки. При этом, судя по знаку на опоре, границы пешеходной зоны изменятся, и обходить стройку по проезду пешеходам теперь будет нельзя.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 3, безопасность дорожного движения, пешеходы, пешеходный переход
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Новый пешеходный переход в 3-м микрорайоне делают прямо в жидкую грязь. Так отреагировали на жалобы пешеходов, что им приходится ходить по стройплощадке Новости
«Как водитель я возмущен, но как эксперт поддержу идею эксперимента». Руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский выступил за отмену мигающего зеленого Новости
Пельменная сети «Лепим и варим» открылась в гастрономическом центре «Станция» на Крюковской площади Новости
Зеленоградский детский хор «Кантилена» стал абсолютным золотым чемпионом на Дальневосточной хоровой олимпиаде во Владивостоке Новости
Качество горячей воды полутора сотен зеленоградских домов обещают улучшить к 2026 году. Деньги для этого заложены в бюджет Новости
Новые услуги типографии «Никсон-Принт»: печать на камне, стекле и хоккейных шайбах, а также — коробки для пиццы, оформление витрин, изготовление вывесок Реклама
ГИБДД сообщает о значительном росте числа ДТП. Там это связывают с отменой мигающего зеленого сигнала светофора Новости
Музыкальный спектакль «Кот в сапогах» — 4 ноября в КЦ «Зеленоград» Реклама
Фирсановский мост снова частично перекроют на четыре месяца для завершения ремонта Новости
Большой фестиваль мультфильмов — 5 ноября в культурном центре «Зеленоград» (ДК) Афиша
Бесплатный мастер-класс для детей 7-14 лет «Создание игры Roblox» Реклама
Новостройки в Крюково — лидеры по росту цен в Москве. Цены растут, а предложение пока не увеличивается Новости
Мюзикл-шоу: Две легенды! Чикаго и Mamma Mia — 5 ноября на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Дождевую канализацию вдоль улицы Каменка капитально отремонтируют. Раскопок при этом не будет Новости
Новые рабочие места в Зеленограде на заводе «Велфарм-М» Реклама
Студенческий билет с запрещенной символикой на обложке показал студент МИЭТа на проходной. Суд арестовал его и заодно оштрафовал за прежние проукраинские высказывания Новости
Врач аллерголог-иммунолог Такунова Светлана Витольдовна приглашает на приём в современных медцентрах «Никор-мед» Реклама
В этот день 114 лет назад родился Александр Шокин, в честь которого названа площадь в Зеленограде и благодаря которому наш город в принципе стал таким, как мы его знаем Истории
До станции Крюково будет следовать часть областных автобусов маршрута 437 «Клин—метро Водный стадион». Изменения произошли внезапно Новости
История башен Центрального проспекта: архитектура, квартиры и магазины. По воспоминаниям их создателей и самих зеленоградцев Истории
На автобусные маршруты 11 и 19 выпустят три дополнительных машины Новости
Подбери ребёнку будущую профессию и не трать время на то, что не подходит — ЦКО МИЭТ начинает набор на интенсивные курсы по техническим и творческим направлениям Реклама
Мужчина ударил в голову женщину в 19-м автобусе — она не смогла освободить ему путь к выходу из-за давки в салоне Новости
Спорткомплекс с бассейнами возле 23-го микрорайона откроют в начале 2025 года Новости
«Жилищник» признал свою ошибку, когда отказывался привозить песок на детскую площадку для игры с песком. А мы узнали из этой истории кое-что важное Истории
Оригинальные стоковые ткани от ведущих кутюрье в магазинах «Я Сама» Реклама
Электрики-мошенники попали под суд. Они обманывали жителей, прикрываясь «Мосэнергосбытом» Новости
Вакансии компании по производству сыров Alti (р/п Ржавки) Реклама
Супермаркет «Лента» в Савёлкинском проезде закроется в ноябре Новости
В Зеленограде перестали красть из квартир. Зато крадут с банковских счетов, на улицах, в автобусах и подъездах Новости
Кондитер отпекла более 2000 тортов: уникальные дизайны, бережная доставка, безопасность и свежесть Реклама
Изменение расписания электричек МТППК с 30 октября по 1 ноября Новости
Семь преимуществ сценического творчества для успеха ребёнка. «АртистЛэнд» обучает детей сценическим дисциплинам — театр, кино, вокал, танец Реклама
Зал бракосочетаний в зеленоградском ЗАГСе закроют на ремонт на пять месяцев Новости
Дополнительные автобусы могут выпустить на маршрут e41 после облав на безбилетников (но это не точно) Новости
Развязку через железную дорогу в Малино планируют построить в 2029 году. В бюджете на неё предусмотрено 12 миллиардов рублей Новости
© 1997–2023 Зеленоград.ру