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Электрики-мошенники попали под суд. Они обманывали жителей, прикрываясь «Мосэнергосбытом» 26.10.2023 ZELENOGRAD.RU

В московских судах рассматривают уголовные дела против в отношении 15 человек, которые обманом заставляли людей менять в электросчетчики и автоматические выключатели, прикрываясь названием и логотипом"Мосэнергосбыта". Компания обратилась в полицию по этому поводу еще три года назад, и сейчас дело наконец дошло до суда. При этом бумажки с уведомлением о якобы неисправных счетчиках продолжают появляться в почтовых ящиках зеленоградских домов.

У аферистов два метода «работы с населением». Первый — раскладывать бумажные уведомления в почтовые ящики. Там рекомендовалось заменить якобы неисправный автоматический выключатель, чтобы избежать пожара. И номер телефона для вызова мастера. Для солидности — ссылка на постановление правительства РФ «О пожарной безопасности», печать «ОТК» (отдел технического контроля) с подписью и логотип организации с названием «Мосэлектросеть», «Мосэнергоконтроль» или «Московская электросетевая компания», иногда с сокращением МЭС — как у «Мосэлектросбыта». Выключатель стоимостью около ста рублей предлагали менять за 3500-4500 рублей.

Второй метод — лично обходить квартиры и убеждать поменять электросчетчик или предохранители. При этом показывать документы с печатями «Мосэнергосбыт». Только ООО, а не АО (как официальный «Мосэнергосбыт»). По словам тех, кто согласился на замену, именно название компании подвигло согласиться на замену электрического хозяйства.

Если два года назад сообщали о возбуждении уголовных дел, то сейчас они рассматриваются в судах, в разных районах Москвы. Выявлено более 20 эпизодов обмана граждан, уголовные дела возбуждены в отношении более 15 работников электромонтажных организаций, «которые обманным путём меняли автоматы и приборы учёта электроэнергии на возмездной основе». Им инкриминируют мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 159 УК РФ). Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.

В «Мосэнергосбыте» неоднократно открещивались от этих людей и говорили, что их сотрудники не ходят по квартирам с предложением поменять счетчики — все услуги выполняются исключительно по предварительным заявкам. Сломанные, поврежденные или просроченные (вышедшие за межповерочный интервал) счетчики меняют бесплатно. Использование логотипа в компании назвали «наиболее вопиющим примером недобросовестности подобной деятельности». А также отмечали, что мошенники снимают пломбы, а это может быть расценено как безучетное потребление электроэнергии. Если кто-то приходит с подобными предложениями, надо проверить у него удостоверение и доверенность, подтверждающую полномочия (их, впрочем, можно подделать). Кроме того, специалист «Мосэнегосбыта» должен быть в форменной одежде.

Но «уведомления» по-прежнему появляются в ящиках — об этом летом сообщали в чатах районов. Бумаги выглядят официально, жители начинают волноваться — вдруг и правда проблема с предохранителями или счетчиком. Иные могут позвонить, договориться и отдать деньги просто так.

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Метки:
мошенничество, электричество, мосэнергосбыт
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Обсуждение
Юрий Хотимский
14 часов назад
Молодцы, что довели до конца. В отличие от счетчиков на воду.
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