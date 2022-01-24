Такие бумажки появились в почтовых ящиках разных микрорайонов. Выглядят они, как результат некого контрольного осмотра: там есть дата (разная для разных микрорайонов), номер корпуса и квартиры, имя и подпись контролёра Алексеева Н.В.

В тексте необходимость замены предохранителей обосновывается «признаками технической неисправности» со ссылкой на пункт 20 постановления правительства РФ №290. Документ утверждает минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме. Куда входит, в частности, проверка и обеспечение сохранности электрооборудования. Заниматься этим должна управляющая домом компания. Требования заменить автоматический выключатель в бумажке нет, только рекомендация. «Во избежание пожароопасной ситуации».

Такие же листовки распространяют не только в Зеленограде, по всей Москве — горожане рассказывают об этом в соцсетях. Характерная особенность: во всех случаях в бумагах указан выключатель модели АЕ 1031. Купить его можно за 100 рублей. Поменять же его в «Мосэлектросети» предлагают за 3500-4500 рублей (автоматы плюс работа). Когда читательница «Зеленоград.ру» позвонила по телефону на листовке и сказала, что у неё пенсия всего 15 тысяч, мошенники посоветовали ей обратиться в соцзащиту за материальной помощью для оплаты их услуг.

«Данная компания никакого отношения к „Мосэнергосбыту“ не имеет. Сотрудники никогда по собственной инициативе не ходят по квартирам и не предлагают услуги и ремонт и не распространяют листовки, — прокомментировали ранее ситуацию РИА Новости в „Мосэнергосбыте“. — Сотрудник компании выезжает на адрес только после поступления заявки от жильцов и предварительного согласования времени визита». И уточнили, что срочная платная замена автоматов, а также платная замена приборов учета являются наиболее часто встречающимися видами мошенничества.