Мошенники раскладывают по ящикам уведомления о замене предохранителей в электрощитке. Для убедительности подделываются под «Мосэнергосбыт» 24.01.2022 ZELENOGRAD.RU

В почтовые ящики жителей Зеленограда в течение января раскладывают листовки от компании «Мосэлектросеть» с сокращением МЭС — как у «Мосэлектросбыта». В них сообщается, что надо заменить автоматические выключатели — предохранители от скачков напряжения, — потому что они неисправны. Естественно, за деньги. В «Мосэнергосбыте» говорят, что не имеют к этому отношения и подобных листовок не рассылают.

Такие бумажки появились в почтовых ящиках разных микрорайонов. Выглядят они, как результат некого контрольного осмотра: там есть дата (разная для разных микрорайонов), номер корпуса и квартиры, имя и подпись контролёра Алексеева Н.В.

В тексте необходимость замены предохранителей обосновывается «признаками технической неисправности» со ссылкой на пункт 20 постановления правительства РФ №290. Документ утверждает минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме. Куда входит, в частности, проверка и обеспечение сохранности электрооборудования. Заниматься этим должна управляющая домом компания. Требования заменить автоматический выключатель в бумажке нет, только рекомендация. «Во избежание пожароопасной ситуации».

Такие же листовки распространяют не только в Зеленограде, по всей Москве — горожане рассказывают об этом в соцсетях. Характерная особенность: во всех случаях в бумагах указан выключатель модели АЕ 1031. Купить его можно за 100 рублей. Поменять же его в «Мосэлектросети» предлагают за 3500-4500 рублей (автоматы плюс работа). Когда читательница «Зеленоград.ру» позвонила по телефону на листовке и сказала, что у неё пенсия всего 15 тысяч, мошенники посоветовали ей обратиться в соцзащиту за материальной помощью для оплаты их услуг.

«Данная компания никакого отношения к „Мосэнергосбыту“ не имеет. Сотрудники никогда по собственной инициативе не ходят по квартирам и не предлагают услуги и ремонт и не распространяют листовки, — прокомментировали ранее ситуацию РИА Новости в „Мосэнергосбыте“. — Сотрудник компании выезжает на адрес только после поступления заявки от жильцов и предварительного согласования времени визита». И уточнили, что срочная платная замена автоматов, а также платная замена приборов учета являются наиболее часто встречающимися видами мошенничества.

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Если человек воспользуется «рекомендацией» и поменяет, возможно, вполне исправный предохранитель на новый, то вернуть свои деньги ему будет сложно — уловка в том, чтобы собственник сам заказал коммерческую услугу. Тем не менее, «Мосэнергосбыт» периодически сообщает о сотрудничестве с полицией по таким делам. Например, о возбуждении уголовного дела о хищении денег у граждан, которым навязали замену электросчетчиков и автоматических выключателей. Года назад были задержаны 15 сотрудников ООО «Мосэнергоконтроль» и ООО «Мосэнергосбыт» (настоящий — не ООО, а АО, хотя и учредил несколько ООО с одноименным названием). Чем закончилось следствие, пока неизвестно.

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Метки:
мошенничество, электричество
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