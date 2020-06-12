В пресс-службе компании объяснили, как могут развиваться события. Граждане в любом случае имеют право обратиться в стороннюю организацию и заменить счетчики с привлечением третьих лиц. Но по действующему законодательству они должны предварительно уведомить «Мосэнергосбыт» не позднее, чем за 2-3 рабочих дня, что планируют поменять счетчики такого числа: «Поэтому, пожалуйста, снимите пломбу». Потом, после замены, человеку снова нужно прийти в компанию с документами на новый счетчик и попросить опломбировать его.

«На деле люди видят эти „Мосэнергосети“, меняют, никуда не обращаются, а потом приходят к нам за пломбами. А мы не знаем, когда именно он его менял, мы не видели показаний, не знаем даже, был ли этот счетчик до последнего дня», — рассказали в «Мосэнергосбыте».

В таком случае составляется акт о несанкционированном демонтаже пломбы, выставляются доначисления по схеме, если бы все приборы энергопотребления в квартире работали круглосуточно с момента последней проверки. «Все это выставляется человеку, хотя до этого он мог исправно платить», — констатировали в компании.

По телефону, указанному на листовке «Мосэнергосетей», «Зеленоград.ру» сообщили, что нет никакой разницы, менять счетчик у них или у «Мосэнергосбыта»: в любом случае нужно будет уведомлять последних о планируемой замене прибора.