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«Жулики мимикрируют под честных энергетиков». В почтовые ящики разложили уведомления о замене электросчетчиков. В Мосэнергосбыте назвали их мошенническими 12.06.2020 ZELENOGRAD.RU

В почтовые ящики нескольких жителей Зеленограда принесли листовки с логотипом поставщика электричества, компании «Мосэнергосбыт», но на самом деле они от другой компании — «Мосэнергосети». Людям сообщили, что у них истек срок поверки счетчиков — и чтобы избежать переплат, приборы рекомендуется заменить. В «Мосэнерсгобыте» эту компанию назвали мошенниками и посоветовали, что делать при получении такого уведомления.

В листовке жителям рекомендуют заменить их приборы учета, так как у них истек срок поверки и в течение 30 дней его нужно обновить. В ином случае плата за электроэнергию будет рассчитываться по среднему показателю, а потом по нормативу.

Составители листовки ссылаются на два нормативно-правовых акта, названия обоих указаны с ошибками: у ФЗ «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 N 102-ФЗ прописана другая дата — 2018 год, у Постановления Правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг» — ошибочный номер 1354 вместо 354.

В «Мосэнергосбыте» сообщили, что знают о компании «Мосэнергосети»: «Это жулики, которые мимикрируют под честных энергетиков. Когда их к стенке прижимаешь, они говорят: да вы что, мы всего лишь рекламируем свои услуги, мы никакие не госкомпании. Или начинают выдумывать, что они подрядная организация и работают с „Мосэнергосбытом“. Не надо на таких реагировать. Наверняка они написали, что истек срок межповерочного интервала — но это всегда можно проверить в личном кабинете, в наш контактный центр (8-499-550-95-50) всегда можно позвонить, на сам счетчик можно посмотреть: там всегда написаны дата изготовления, модель, в интернете найдется техническая характеристика завода-изготовителя и срок службы».

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В пресс-службе компании объяснили, как могут развиваться события. Граждане в любом случае имеют право обратиться в стороннюю организацию и заменить счетчики с привлечением третьих лиц. Но по действующему законодательству они должны предварительно уведомить «Мосэнергосбыт» не позднее, чем за 2-3 рабочих дня, что планируют поменять счетчики такого числа: «Поэтому, пожалуйста, снимите пломбу». Потом, после замены, человеку снова нужно прийти в компанию с документами на новый счетчик и попросить опломбировать его.

«На деле люди видят эти „Мосэнергосети“, меняют, никуда не обращаются, а потом приходят к нам за пломбами. А мы не знаем, когда именно он его менял, мы не видели показаний, не знаем даже, был ли этот счетчик до последнего дня», — рассказали в «Мосэнергосбыте».

В таком случае составляется акт о несанкционированном демонтаже пломбы, выставляются доначисления по схеме, если бы все приборы энергопотребления в квартире работали круглосуточно с момента последней проверки. «Все это выставляется человеку, хотя до этого он мог исправно платить», — констатировали в компании.

По телефону, указанному на листовке «Мосэнергосетей», «Зеленоград.ру» сообщили, что нет никакой разницы, менять счетчик у них или у «Мосэнергосбыта»: в любом случае нужно будет уведомлять последних о планируемой замене прибора.

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Метки:
мошенничество, электричество
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Kill Digit
38 минут назад
ПОВЕРКИ ЛЮБЫХ СЧЁТЧИКОВ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ДО КОНЦА 2020 ГОДА НЕ ТРЕБУЕТСЯ.
РОССТАНДАРТ УЖЕ УСТАЛ ОБ ЭТОМ НАПОМИНАТЬ, очередное напоминание от 08.06.2020г., а власти, МФЦ и УК Москвы продолжают игнорировать эти разъяснения выпуская всякого рода спичи о делении счетчиков на ДО и ПОСЛЕ 06.04.2020.

ВО ВСЕЙ РФ ОБЪЯВЛЕН МОРАТОРИЙ НА ПОВЕРКИ БЫТОВЫХ СЧЕТЧИКОВ ФИЗ.ЛИЦ ДО 01.01.2020г, с ЛЮБЫМ СКОРОМ ОКОНЧАНИЯ ПОВЕРКИ, в том числе и ДО 06.04.2020г. (Юр.лица от поверки не освобождаются).Очередное разъяснение РОССТАНДАРТА разосланное главам регионов РФ от 08.06.2020г. (до этого были разъяснения от 21.04.2020г, потом от 30.04.2020г., но Москва почему-то не публикует, предпочитая своё трактование постановления 424 от 02.04.2020г., где делит счётчики на ДО и ПОСЛЕ 06.04.2020г.):
10.06.2020Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (далее – Росстандарт) информирует, что 6 апреля 2020 года вступило в действие Постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее – Постановление № 424), в том числе регулирующее осуществление поверки бытовых приборов учета в срок до 1 января 2021 года.
Все бытовые приборы учета могут применяться физическими лицами – потребителями коммунальных услуг без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе с истекшим сроком поверки. Постановление № 424 также распространяется на неповеренные своевременно, в срок до 6 апреля 2020 года, бытовые приборы учета.Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании обязаны принимать показания таких приборов для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг. Неустойка (штраф, пени) не взыскивается.Принятые меры связаны с минимизацией рисков заражения населения новой коронавирусной инфекцией, поскольку поверка бытовых приборов учета требует непосредственного нахождения специалиста-поверителя на территории жилого помещения владельца.
Соответствующие разъяснения в адрес аккредитованных лиц на право поверки бытовых приборов учета уже направлены Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии и Федеральной службой по аккредитации.
Росстандарт также обращает внимание граждан на возможные мошеннические действия на рынке услуг поверки бытовых приборов учета. Вся поступающая от недобросовестных компаний информация об обязательной поверке до конца 2020 года бытового прибора учета физическими лицами является ложной и не соответствует действительности.
Причём даже РОСАККРЕДИТАЦИИ проверяла эти распоряжения и лишь 38% поверителей исполняют распоряжение РОССТАНДАРТА и РОСАККРЕДИАЦИИ и предупреждают обратившихся за ПОВЕРКОЙ, что проводить эту операцию НЕ ТРЕБУЕТСЯ до 01.01.2021г., при ЛЮБОЙ ДАТЕ ОКОНЧАНИЯ ПОВЕРКИ на момент вступления в силу постановления 424 от 02.04.2020 (вступило в силу 06.04.2020г.), в том числе истёкших до 06.04.2020г. (даже если несколько лет назад):
https://rg.ru/2020/05/09/rosakkreditaciia-proverila-informirovannost-grazhdan-o-perenose-poverki-schetchikov.html

Очень понятно написал статью Красноярскэнергосбы для своих абонентов (не искажая постановление 424 и разъяснения РОССТАНДАРТА и РОСАККРЕДИТАЦИИ) о временной реабилитации ВСЕХ СЧЁТЧИКОВ С ЛЮБЫМ СРОКОМ ОКОНЧАНИЯ ПОВЕРКИ, хоть много лет назад (не в пример Московским чиновникам, МФЦ, УК и энергосбыту:
https://krsk-sbit.ru/news?news_id=8827


Москва всё ещё пытается принудить население сделать поверку счётчиков срок поверки которых истёк до 06.04.2020, будучи не уполномоченным давать такие разъяснения Москва выпускает противоречащие РОССТАНДАРТу новости:

На разъяснения РОССТАНДАРТА от 21.04.2020г. (мораторий на поверки всех бытовых счетчиков до 01.01.2021г, в том числе с истекшим сроком поверки):
https://gost.ru//newsRST/redirect/news/1//6816

Москва в лице Бирюков вбрасывает 30.04.2020г. (разделяет счетчики на ДО/ПОСЛЕ 06.04.2020г.):
https://www.mos.ru/news/item/73431073/

На уточняющие разъяснения РОССТАНДАРТА от 30.04.2020г. (дополняет С ЛЮБЫМ ИСТЕКШИМ СРОКОМ на момент вступления постановления 424, без деления на ДО/ПОСЛЕ 06.04.2020г.):
https://www.gost.ru//newsRST/redirect/news/1//6834

Москва делает вброс от 20.05.2020г. (дополняет, что счетчики срок поверки которых истёк ДО 06.04.2020г. должны быть поверены немедленно, а не после 01.01.2020г.):
https://www.mos.ru/news/item/74292073/

Похоже из-за непонятливости чиновников и УК делаются новые разъяснения РОССТАДАНТа от 08.06.2020г. с направлением писем главам регионов:
http://jkh.pskov.ru/press-centre/news/567

Москва пока ни как не реагирует, но и до сих пор не опубликовала очередные разъяснения РОССТАНДАРТА от 08.04.2020г., хотя многие другие регионы уже разместили на своих сайтах информацию от РОССТАНДАРТА от 08.06.2020г.
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