Между тем, менять или нет, решает потребитель, как и в случае с счетчиками воды. В постановлении правительства РФ №354 (пункт 34) сказано, что потребитель должен в целях учета потребленных коммунальных услуг использовать коллективные (общедомовые), индивидуальные, общие (квартирные) или комнатные приборы учета. То есть, можно рассчитывать и по средним показателям. Но по истечению межповерочного интервала (МПИ), если счетчик не поменять, плата за электроэнергию будет рассчитываться по средним тарифам, а не по фактически потребленной электроэнергии — то есть, показания счетчика принимать не будут, де-юре он будет отсутствовать. А через три месяца придется платить по нормативам потребления, то есть дороже. Поэтому выгоднее поменять счетчик.

Межповерочный интервал — это срок, в течение которого завод-изготовитель гараeнтирует, что показания прибора будут точны и не будут превышать предел допустимой погрешности. Срок этот указан в паспорте на прибор учёта. Если паспорт потерян, можно узнать информацию о годе поверки по оттиску на пломбах или позвонить на завод, изготовивший счетчик. Сроки МПИ варьируются от 6 до 16 лет, зависят от модели и типа прибора учета. Тем, кто ставил счетчик за свой счет через «Мосэнергосбыт», можно проверить срок замены в личном кабинете на сайте организации. А тем, кому счетчики ставили бесплатно (тот же «Мосэнергосбыт» в прежние времена) будет сложнее. Поскольку есть случаи, когда никаких паспортов этих приборов учета жильцы не видели, а собственником неприватизированной квартиры является город — он и должен следить за приборами учета (пункт 81 упомянутого постановления №354). В данном случае можно столкнуться с нежеланием властей менять счетчики, когда подошёл срок, — жителей посылают в «Жилищник», оттуда в «Инженерную службу», в результате вопрос не решается.



Почему после истечения срока МПИ надо менять счетчик, если можно его поверить? В «Мосэнергосбыте» объясняют так: поверка является длительным и сложным технологическим процессом, вследствие чего стоимость процедуры может быть значительно выше, чем замена прибора на новый, а по результатам поверки может оказаться, что прибор учёта все равно нужно менять. Тем не менее, потребитель вправе это сделать в специализированной организации.



«Мосэнергосбыт» тоже может оставлять наклейки возле счетчиков: «Срок работы прибора учета истек». На них есть логотип и телефоны организации. Всё это легко подделать, поэтому лучше позвонить в колл-центр и уточнить.