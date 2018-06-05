Бумажки со словами «ваш электросчетчик вышел из строя» и требованием заменить его оставляют в дверях квартир, раздают жильцам или наклеивают рядом со счетчиком. Могут и звонить строгим голосом и даже приходить домой. Разбираемся, насколько это законно.
Похоже, это обычный бизнес — расчет на то, что люди купят и оплатят установку нового счетчика, хотя старый ещё исправен. При этом срок поверки или замены прибора учета электроэнергии легко проверить.
Заменить счетчики требуют самые разные фирмы, обычно в их названиях есть слова «учет», «контроль», «энерго» или «электро» — для придания веса. При звонках или в объявлениях они упоминают постановление правительства РФ №442. Однако документ не обязывает гражданина менять электросчетчик, а утверждает его замену на платной основе за счет собственника жилья. Предприниматели нанимают на работу людей, которые должны ходить по квартирам, убеждая жильцов заменить счетчики, а также вести «работы в сфере выявления старых приборов учета». Проще говоря, лазить по электрощиткам, смотреть на состояние счетчиков и выяснять срок межповерочного интервала (там, где это возможно). Или просто ходить по квартирам и стращать людей ответственностью за отказ менять электросчетчики, причем «прямо сейчас».
Между тем, менять или нет, решает потребитель, как и в случае с счетчиками воды. В постановлении правительства РФ №354 (пункт 34) сказано, что потребитель должен в целях учета потребленных коммунальных услуг использовать коллективные (общедомовые), индивидуальные, общие (квартирные) или комнатные приборы учета. То есть, можно рассчитывать и по средним показателям. Но по истечению межповерочного интервала (МПИ), если счетчик не поменять, плата за электроэнергию будет рассчитываться по средним тарифам, а не по фактически потребленной электроэнергии — то есть, показания счетчика принимать не будут, де-юре он будет отсутствовать. А через три месяца придется платить по нормативам потребления, то есть дороже. Поэтому выгоднее поменять счетчик.
Межповерочный интервал — это срок, в течение которого завод-изготовитель гараeнтирует, что показания прибора будут точны и не будут превышать предел допустимой погрешности. Срок этот указан в паспорте на прибор учёта. Если паспорт потерян, можно узнать информацию о годе поверки по оттиску на пломбах или позвонить на завод, изготовивший счетчик. Сроки МПИ варьируются от 6 до 16 лет, зависят от модели и типа прибора учета. Тем, кто ставил счетчик за свой счет через «Мосэнергосбыт», можно проверить срок замены в личном кабинете на сайте организации. А тем, кому счетчики ставили бесплатно (тот же «Мосэнергосбыт» в прежние времена) будет сложнее. Поскольку есть случаи, когда никаких паспортов этих приборов учета жильцы не видели, а собственником неприватизированной квартиры является город — он и должен следить за приборами учета (пункт 81 упомянутого постановления №354). В данном случае можно столкнуться с нежеланием властей менять счетчики, когда подошёл срок, — жителей посылают в «Жилищник», оттуда в «Инженерную службу», в результате вопрос не решается.
Почему после истечения срока МПИ надо менять счетчик, если можно его поверить? В «Мосэнергосбыте» объясняют так: поверка является длительным и сложным технологическим процессом, вследствие чего стоимость процедуры может быть значительно выше, чем замена прибора на новый, а по результатам поверки может оказаться, что прибор учёта все равно нужно менять. Тем не менее, потребитель вправе это сделать в специализированной организации.
«Мосэнергосбыт» тоже может оставлять наклейки возле счетчиков: «Срок работы прибора учета истек». На них есть логотип и телефоны организации. Всё это легко подделать, поэтому лучше позвонить в колл-центр и уточнить.
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Например, при обращении в кол-центр вам скорее всего предложать не замену прибора на аналогичный или однотарифный, а переход на много тарифный учёт (4600), а это почти в 2 раза дороже услуги по установке/замене однотарифного прибора (2800).
Второй момент по многотарифным приборам связан с тарифной политикой, которая раньше в Москве позволяла экономить ночью так и в полупик (по сравнению с однотарифом), а в пик не надо было переплачивать (тариф был сравним с однотарифным учётом). А последние несколько лет тарифы экономию дают лишь ночью, при этом приходится переплачивать днём по сравнению с однотарифом (если счётчик двух тарифный), переплачивать больше за пик и не платить больше чем однотариф в полупик (при трёхтарифном учёте). Так что ещё вопрос выгодно ли вообще ставить более дорогой многотарифный прибор, если основное потребление всё же днём, т.к. может не экономия выйте, а ещё и дороже выйти может (конечно надо считать именно для вашего потребления, когда вы потребляете больше).
Ещё один момент, для существенной экономии по той или иной схеме потребления нужно существенное потребление ресурса иначе вся экономия выльется в несколько десятков рублей в месяц, которая ни коим образом прибор за 10-16 лет прибор даже не окупит, не говоря уже о экономии. Как мне кажется может оказаться нецелесообразно преходить на трёхтарифный учёт (двух тарифный даже не рассматривают, т.к. днём придётся платить больше, чем по одному тарифу и экономия может оказаться не существенной) при потреблении менее 50-100 кВт в месяц при текущих тарифах и экономии в 10% (раньше дотягивали на полупике, который был раньше дешевле однотарифа, до 20-30%, сейчас на такую экономию только ночью жить не плучается).
Озвучьте уже нормативы для Москвы которыми пугаете, на сколько мне известно единственные нормативы на электроэнергию, это документ о льготах, в котором указаны нормативы, которые как раз таки могут быть ниже потребления по счётчику в Москве (не говорим о других регионах, в том числе МО, т.к. там норматив выше):
Одинокие граждане:
Газовая плита — 50 квт·ч месяц
Электрическая плита — 80 квт·ч месяц
Семейные граждане:
Газовая плита — 45 квт·ч в месяц
Электрическая плита — 70 квт·ч в месяц
Или повышающий коэффициент 2 по постановлению 77-ПП, но там это вроде должно подтверждаться показания домового прибора учёта, но есть подозрение, что некоторые УК могут просто лепить коэффициент 2, не зависимо сколько там насчитал домовой прибор учёта за минусом всех потребителей со счётчиками.
Если умудриться получить АКТ О НЕВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВИТЬ ПРИБОР УЧЁТА, в этом случае ни какие повышающие коэффициенты или принуждающие действия по понуждению установки прибора учёта применяться не должны.
Отредактировано: 05-06-2018, 15:27
Отредактировано: 05-06-2018, 17:10
Отредактировано: 05-06-2018, 15:29
Кто оплачивает замену счетчика электроэнергии? Cчетчик установлен на лестничной клетке многоквартирного дома
Уважаемая Галина Петровна.
В Зеленограде (ЗелАО), в многоквартирных жилых домах, МосЭнергоСбыт расклеивает около счетчиков листочки вот с таким текстом:
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«ПРИБОР УЧЁТА ВЫШЕЛ из СТРОЯ!
У побора учёта истёк межповерочный интервал.
В соответствии с законодательством РФ собственнику жилого помещения надлежит заменить или поверить прибор учёта.
До момента восстановления учёта расчёт будет вестись в соответствии с положениями Правил предоставления коммунальных услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354).
Для заказа услуги по замене прибора учёта вы можете обратиться в ПАО "Мосэнергосбыт" по телефону: +7 (495) 988-90-30.»
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Текст примерно с таким же содержанием есть и в присылаемых счетах за электроэнергию (даю образец). То есть, МосЭнергоСбыт настойчиво предлагает мне моими денежками оплатить им замену счетчика электроэнергии, который якобы «вышел из строя», при этом угрожая, что в противном случае «расчёт будет вестись» в соответствии с некими «положениями».
Я изучил законодательство и обнаружил, что:
1) Постановление Правительства от 06.05.2011 №354 уже несколько раз менялось с момента выхода.
2) По Жилищному Кодексу РФ счетчики, установленные на лестничных клетках многоквартирных домов (мой случай) являются общедомовым имуществом и забота об их содержании лежит на управляющей компании или ресурсоснабжающей организации (МосЭнергоСбыт). Жилищный Кодекс – федеральный закон и его статус выше, чем у постановлений правительства.
3) Я постоянно оплачиваю расходы на содержание общедомового имущества по квитанциям ЕИРЦ (1000руб). Кроме того, я плачу еще и 650 руб в месяц «взносы на капремонт».
4) Также есть пункт в Гражданском Кодексе: «На основании пункта 2 статьи 543 ГК РФ в случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, обязанность обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность энергетических сетей, а также приборов учета потребления энергии возлагается на энергоснабжающую организацию, если иное не установлено законом или иными правовыми актами (например, договором).»
Поскольку вы, Галина Петровна, являетесь главным в России специалистом в области жилищного законодательства, обращаюсь к вам за консультацией. Надеюсь, что вы подтвердите (со ссылками на законы) моё мнение, что замену счетчиков электроэнергии, установленных на лестничных клетках многоквартирных домов производит МосЭнергоСбыт на СВОИ СРЕДСТВА, как ответственная за эти приборы организация и что абонент не должен ничего платить за замену электросчетчиков.
Мосэнергосбыт монополист до мозга и костей в том числе по рекламе услуг по замене приборов учёта (особенно электроэнергии), при чем зачастую это выставляется как безальтернативная возможность замены, что не соответствует действительности.
На сколько мне известно, НА ДАННЫЙ МОМЕНТ В МОСКВЕ ПОКАЗАНИЯ ПРИНИМАЮТ СО ВСЕХ ПРИБОРОВ УЧЁТА (даже с просроченной МПИ) и начисления производятся по этим самым показаниям отображённым на приборе учёта без всяких коэффициентов и штрафов.
В Московской области действительно прекратили принимать показания приборов учёта электроэнергии, но там норматив от 50 до 300 кВт на одного человека с электроплитой в зависимости от количества комнат и проживающих (и про возможный повышающий коэффициент 1,5 не забываем, который может быть применён к нормативу), что несколько больше Московских нормативов, даже с коэффициентом 1,5-2. В Московской области ознакомиться с нормативами на электроэнергию можно, например, здесь: https://www.energo-konsultant.ru/sprav/energosnabzheni/normativi_potrebleniya/normativi_v_MO2/
Листовки озвученные в статье, на сколько мне известно, в Зеленограде не очень распространены (но вероятно ещё не вечер, как говориться). В Москве действительно листовки рассылают, по телефонам на названивают (до Зеленограда добрались звонки по водным счётчикам и звонят месяцами по нескольку раз на дню).
Замену может произвести любая компания или частное лицо, в том числе сам потребитель (при знании должных мер безопасности, обесточивании линии и возможных последствий как по поражению электрическим током, так и возможного пожара в случае ошибок монтажа).
И единственное условие для замены прибора учёта не монополистом, это подача заявки поставщику услуги о планируемой дате и времени замены не менее чем за 2 рабочих дня (постановление 354) и не более чем за 15 рабочих дней (постановление 442).
Так что прибор учёта (воды, электричества) может быть заменён в том числе самостоятельно или силами третьих лиц после подачи заявки поставщику услуг оформленной в соответствии с постановлением 354, пункт 81. При этом услуги стороннего электрика могут быть дешевле чем услуги по установки приборов учёта силами Мосэнерго, цена которых относительно высока и различается от вида прибора (однотарифный или многотарифный), хотя зачастую что однотарифный, что много тарифный прибор учёта требует лишь открутить/закрутить до 8 винтов при подключении однофазного прибора учёта (или немного больше винтов для трёхфазного прибора).
Так что объективным было бы как раз таки снизить монополию и указать контакты не только монополиста, но и других фирм с их ценами которые могут произвести аналогичные услуги, например, те же Жилищники теоретически могут выступать стороной договора для замены/установки прибора учёта. Но некоторые Жилищники почему то отказываются от таких работ, указывая, что у потребителя заключён прямой договор с Мосэнерго и поэтому они не будут ни чего менять по более дешёвым сметным ценам, но такой отказ правда получил в Москве, в Зеленограде не узнавал на этот счёт, т.к. была возможность заменить прибор учёта самостоятельно.
Кратно и в достаточно полном объёме по замене приборов учёта: ПОСТАНОВЛЕНИЕ 354, пункты 81-81.14, 82А, 85.
По электросчётчику можно подробнее почитать постановление 442 (пункты точно не помню, но там их много и каждый пункт достаточно объёмный).
Отредактировано: 05-06-2018, 15:55Отредактировано: 05-06-2018, 15:56
Отредактировано: 05-06-2018, 16:17
Даже если на прибор нет паспорта необходимо и достаточно пломбы поверителя на корпусе прибора (не путать с пломбой поставщика, она может быть по желанию поставщика услуги и отсутствовать, если поставщик не желает её ставить). На пломбе как раз и должен быть оттиск года поверки, а в некоторых случаях и квартал и датой как раз будет последняя дата предыдущего квартала или конец предыдущего года (если на пломбе поверителя только год). Прибавив к вычисленной дате межповерочный интервал (МПИ), как раз и получиться дата окончания МПИ, если она не записана в личном кабинете. Межповерочный интервал можно выяснить, например, в РЕЕСТРЕ СИ РФ, в котором можно найти свидетельство об утверждении типа на прибор вашего года выпуска и узнать МПИ. Или запросить МПИ у производителя, если производитель ещё существует.
собственник энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности)), в границах которых такой прибор учета установлен, несет обязанность по обеспечению сохранности и целостности прибора учета, а также пломб и (или) знаков визуального контроля, по снятию, хранению и предоставлению его показаний в соответствии с настоящим документом, по своевременному информированию собственника прибора учета о его выходе из строя (его утрате или неисправности), а также по возобновлению учета электрической энергии в отношении таких энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности)) путем установки нового прибора учета в случае выхода из строя ранее установленного прибора учета;
На сайте Моэнергосбыт указана обязанность заменить прибор силами энергетиков в случае если прибор включён в так называемую АСКУЭ систему по автоматическому сбору показаний, но так понимаю что большинство приборов ни какой системе не подключено и энергетики требуют/предлагают замену за счёт средств потребителя:
Если прибор учёта входит в систему АИИСКУЭ (Автоматизированная информационно измерительная система коммерческого учета электроэнергии), замена осуществляется на безвозмездной основе.
http://www.mosenergosbyt.ru/website/faces/lobby/questions/view_5745
Отредактировано: 05-06-2018, 17:17