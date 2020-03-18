Крупнейшая российская энергосбытовая компания АО «Мосэнергосбыт» направила заявления в правоохранительные органы и Федеральную антимонопольную службу, требуя повлиять на фирму, которая под тем же названием предлагает жителям Москвы и Подмосковья менять электросчетчики.

Днем к людям приходили неизвестные, которые представлялись работниками «Мосэнергосбыта» и уговаривали поменять счетчик. Пришедшие показывали документы с печатями «Мосэнергосбыт». По словам тех, кто согласился на замену, именно название компании сыграло решающую роль. Сотрудники компании выполняли работу, получали деньги, но в документах потом фигурировало не АО «Мосэнергосбыт», а ООО. Такая компания никак не связана с официальной.

В пресс-службе АО «Мосэнергосбыт» отметили, что жалобы от жителей на мошенников учащаются, однако «использование фирменного наименования „Мосэнергосбыт“ является наиболее вопиющим примером недобросовестности подобной деятельности». В компании подчеркнули, что мошенники заставляют жильцов нарушить существующий порядок замены счетчика, так как в процессе снимаются пломбы. А это уже может быть расценено как безучетное потребление электроэнергии.

В компании напомнили, что их сотрудники не ходят по квартирам с предложением поменять счетчики — все услуги выполняются исключительно по предварительным заявкам.

По данным ЕГРЮЛ, зарегистрировано только два действующих предприятия с названием «Мосэнергосбыт» — официальное АО с директором Андреем Ковалевым и появившееся в 2019 году ООО с директором Викторией Смирновой. Исков к нему в арбитражных судах не зарегистрировано.