«Мосэнергосбыт» пожаловался в полицию на мошенников из «Мосэнергосбыта». Это как? 18.03.2020 ZELENOGRAD.RU

Акционерное общество «Мосэнергосбыт» попросило привлечь к ответственности компанию, которая под тем же названием предлагает людям поменять счетчики. Ее сотрудники показывали жильцам документы с печатями «Мосэнергосбыта» — но только ООО, а не АО.

Крупнейшая российская энергосбытовая компания АО «Мосэнергосбыт» направила заявления в правоохранительные органы и Федеральную антимонопольную службу, требуя повлиять на фирму, которая под тем же названием предлагает жителям Москвы и Подмосковья менять электросчетчики.

Днем к людям приходили неизвестные, которые представлялись работниками «Мосэнергосбыта» и уговаривали поменять счетчик. Пришедшие показывали документы с печатями «Мосэнергосбыт». По словам тех, кто согласился на замену, именно название компании сыграло решающую роль. Сотрудники компании выполняли работу, получали деньги, но в документах потом фигурировало не АО «Мосэнергосбыт», а ООО. Такая компания никак не связана с официальной.

В пресс-службе АО «Мосэнергосбыт» отметили, что жалобы от жителей на мошенников учащаются, однако «использование фирменного наименования „Мосэнергосбыт“ является наиболее вопиющим примером недобросовестности подобной деятельности». В компании подчеркнули, что мошенники заставляют жильцов нарушить существующий порядок замены счетчика, так как в процессе снимаются пломбы. А это уже может быть расценено как безучетное потребление электроэнергии.

В компании напомнили, что их сотрудники не ходят по квартирам с предложением поменять счетчики — все услуги выполняются исключительно по предварительным заявкам.

По данным ЕГРЮЛ, зарегистрировано только два действующих предприятия с названием «Мосэнергосбыт» — официальное АО с директором Андреем Ковалевым и появившееся в 2019 году ООО с директором Викторией Смирновой. Исков к нему в арбитражных судах не зарегистрировано.

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Как мошенники уговаривают поменять счетчик

Заменить счетчики требуют самые разные фирмы, часто в их названиях присутствуют слова «учет», «контроль», «энерго» или «электро» — для большей убедительности. При звонках или в объявлениях они упоминают постановление правительства РФ №442. Правда, этот документ не обязывает гражданина менять электросчетчик — только утверждает его замену на платной основе за счет собственника жилья.

Однако менять или нет, решает потребитель, как и в случае с счетчиками воды. Просто по истечению межповерочного интервала, если счетчик не поменять, плата за электроэнергию будет рассчитываться по средним тарифам, а не по фактически потребленной электроэнергии. А через три месяца придется платить по нормативам потребления, то есть дороже. Поэтому выгоднее поменять счетчик. Чтобы убедиться, что сообщения о необходимости поменять счетчик или о скорой поверке настоящие, лучше позвонить в компанию и уточнить информацию по номеру контактного центра 8-499-550-9-550.

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Метки:
мошенничество, электрические сети, Московская городская сетевая компания (Мосэнерго)
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