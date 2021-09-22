Типичная жертва

Для анализа мы взяли сводки о происшествиях, которые присылала пресс-служба УВД за июль 2021 года. За этот месяц в полицию обратились 55 человек. При этом стоит иметь в виду, что в сводки попадают не все происшествия. Например, то, что может помешать дальнейшему расследованию, или то, что полиции не кажется интересным, остается за кадром.

Эти 55 человек потеряли 5,5 млн рублей. В среднем — по 99 тысяч рублей на человека. Средний возраст обманутых — 45 лет. Из них 71% — женщины.

Еще 7 человек попали в сводки, потому что не поддались на уговоры мошенников, но сообщили о подозрительных звонках и просьбах в полицию. Вопреки устоявшемуся мнению, они в среднем старше — 58 лет. Среди них также 71% женщин.

Почему в сводках полиции больше женщин, не совсем понятно. Возможно, они действительно более доверчивы. А может быть злоумышленники считают, что их легче обмануть и просто больше звонят именно женщинам. А может быть мужчины, не желая признавать себя одураченными, реже обращаются в полицию.