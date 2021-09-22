Жертвы мошенников зачастую становятся объектом снисходительных или осуждающих усмешек. Многие убеждены, что на уловки и уговоры попадаются, в основном, пожилые люди — слишком доверчивые, неспособные освоить современные технологии. «Зеленоград.ру» проанализировал данные из сводок происшествий полиции и выяснил: на самом деле мошенники чаще обманывают людей среднего возраста, хотя полиция до сих пор ведет профилактику в основном среди пожилых. Рассказываем, сколько денег жители нашего города потеряли всего за один месяц и какие методы у мошенников самые популярные.
Для анализа мы взяли сводки о происшествиях, которые присылала пресс-служба УВД за июль 2021 года. За этот месяц в полицию обратились 55 человек. При этом стоит иметь в виду, что в сводки попадают не все происшествия. Например, то, что может помешать дальнейшему расследованию, или то, что полиции не кажется интересным, остается за кадром.
Эти 55 человек потеряли 5,5 млн рублей. В среднем — по 99 тысяч рублей на человека. Средний возраст обманутых — 45 лет. Из них 71% — женщины.
Еще 7 человек попали в сводки, потому что не поддались на уговоры мошенников, но сообщили о подозрительных звонках и просьбах в полицию. Вопреки устоявшемуся мнению, они в среднем старше — 58 лет. Среди них также 71% женщин.
Почему в сводках полиции больше женщин, не совсем понятно. Возможно, они действительно более доверчивы. А может быть злоумышленники считают, что их легче обмануть и просто больше звонят именно женщинам. А может быть мужчины, не желая признавать себя одураченными, реже обращаются в полицию.
Если проанализировать все методы, с помощью которых мошенники пытались «обработать» жертв в течение исследуемого месяца, получится такая тройка лидеров:
- звонки из «банка» — 29%
- ввод данных карты на ненадежных ресурсах — 21%
- мошенничество с недоставленным товаром — 21%
Картина в целом приведена на диаграмме. Здесь собраны как удавшиеся случаи обмана, так и не доведенные до конца. Ниже мы приведем пример для каждого из этих методов.
59-летней Ф. позвонил человек, который представился сотрудником банка и предупредил, что по ее карте происходят сомнительные операции. Для сохранения денег ей предложили перевести средства на резервный счет. Женщина пришла в банк и сняла со своих счетов 200 тысяч рублей. Она перевела их на номера телефонов, которые назвал собеседник по телефону, а потом сняла со своей кредитки еще 30 тысяч тысяч, переведя их на те же номера.
31-летнюю К. в соцсети от имени ее знакомой написал неизвестный человек, попросивший о помощи. В ходе переписки К. убедили перевести 13 тысяч рублей. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию, где уточнила, что знала о таком виде мошенничества, но все равно поддалась на уговоры.
37-летний О. выложил на сайте объявление о продаже женских шорт. Неизвестный написал ему, что хочет купить их и готов сразу заплатить. Он убедил мужчину пройти по ссылке, куда тот должен был ввести данные своей карты. После этого с его счета сняли 10 тысяч рублей.
32-летняя С. хотела купить стройматериалы, которые частное лицо продавало на сайте объявлений. Она связалась с продавцом и перевела сразу всю сумму — почти 107 тысяч рублей. Стройматериалы ей так и не прислали, связаться с продавцом больше не удалось.
Несколько зеленоградцев сами отдавали деньги людям, которые обещали приумножить их вложения — за счет нахождения их на вкладе или использования на торгах. Еще один человек потерял физическую карту, которой воспользовался нашедший ее человек. Семь человек не знают, как злоумышленники получили доступ к их картам.
Какие еще методы популярны у мошенников в России? Например, «сотрудники банка» могут для убедительности подключить к разговору с жертвой «заведующего отделением банка» или «полицейского» — они должны подтвердить, что система действительно зафиксировала попытку кражи с вашей карты.
Другой вариант давления — угрозы уголовным делом. «Комсомольская правда» объясняет, как это работает. Преступники звонят и сообщают, что их деньгами заинтересовались мошенники, поэтому их необходимо перевести на «резервный счет». У жертвы спрашивают адрес электронной почты, куда высылают фальшивые письма из банка и Центробанка, где указаны реквизиты счета.
Если жертва пытается дозвониться до банка, ему присылают письма якобы из прокуратуры, от приставов или Пенсионного фонда, в которых угрожают уголовной ответственностью «за распространение информации, полученной в ходе выполнения регламентных работ».
Также мошенники пугают россиян снижением пенсии — и чтобы этого не произошло, нужно погасить некую «задолженность» по специальному счету.
Заместитель начальника отдела охраны общественного порядка УВД по Зеленоградскому округу Александр Яненков рассказывал летом этого года, что профилактическая работа — предупреждения о видах мошенничества — ведется, в основном, с людьми старше 65 лет.
На самом деле средний возраст обманутых уже сместился. Замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по столице, генерал-майор полиции Александр Половинка объяснил «Интерфаксу»: «Еще пять-шесть лет назад жертвами мошенничеств в основном становились пожилые граждане. В настоящее время, из-за массовости совершаемых дистанционных преступлений и появления их новых видов, потерпевшими все чаще становятся граждане среднего возраста».
По его словам, 90% обманутых говорят, что знали о методах работы мошенников, но почему не распознали их в конкретном случае, объяснить не могут. При этом «киберпреступностью» полиция такие инциденты уже не называет, так как ничего технологичного в этом нет. Чтобы прислать человеку смс от имени близкого родственника с просьбой перевести деньги, не нужно быть хакером.
В открытых отчетах полиции Зеленограда и Москвы нет точных данных о количестве обманутых жителей. Точно известно, что в 2020 году в столице было совершено более 50 тысяч таких преступлений. Их доля в общем массиве преступлений — 34,6%, в структуре хищений — 49,1%. Количество этих преступлений за шесть лет увеличилось в 30 раз: в 2015 году их было чуть более 8 тысяч (менее 1% в общей массе преступлений).
Сейчас раскрывается только каждое десятое такое преступление.
Обычно злоумышленники играют на жадности и страхе людей. Чтобы не попасть на их уловки, соблюдайте базовые правила:
- Не верьте в возможность быстрого заработка. Обещания с фразами «заработок в интернете без вложений» должны вас насторожить
- Не доверяйте людям в соцсетях: мошенники часто взламывают аккаунты и мессенджеры, чтобы прикинуться вашим другом и выманить деньги. Узнать мошенников можно по необычному поведению: ваш знакомый или близкий неожиданно оказался на даче, без денег, у него изменился телефон, появились какие-то новые неожиданные обстоятельства
- Если вам звонят «сотрудники банка», которые просят предоставить персональную информацию или совершить какие-либо действия, сбросьте вызов и перезвоните в свой банк по телефону, указанному на банковской карте или на официальном сайте.
Запомните, что банки не звонят с просьбой предоставить персональные данные или номера карт, не просят коды из смс для отмены операции или подтверждения транзакции. Также они не предлагают перевести деньги «для сохранности» на специальные счета или установить программы удаленного доступа и управления устройством
- Чтобы украсть деньги на сайтах объявлений, злоумышленники присылают поддельные страницы оплаты, выманивают коды из смс. Вот, например, какие советы предлагает площадка «Авито»: не переходите в другие мессенджеры, не открывайте ссылки и QR-коды, не делитесь почтой и телефоном, не говорите коды из смс и пушей