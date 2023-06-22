В объявлении сообщали, что сам домофон заменят за счет управляющей компании, но предлагали оставить заявку на нужное количество ключей через сайт. На нем надо было выбрать нужное количество ключей и сразу оплатить их банковской картой по 300 рублей за ключ.

Сотрудник «Жилищника» на вопросы жителей подтвердил, что это мошенники — замена домофонов не планируется.