Мошенники от имени «Жилищника» меняют якобы протекающие трубы. За десять тысяч рублей
Такие объявления замечены, в частности, в 4, 15, 16-м микрорайонах
В объявлении сообщали, что сам домофон заменят за счет управляющей компании, но предлагали оставить заявку на нужное количество ключей через сайт. На нем надо было выбрать нужное количество ключей и сразу оплатить их банковской картой по 300 рублей за ключ.
Сотрудник «Жилищника» на вопросы жителей подтвердил, что это мошенники — замена домофонов не планируется.
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