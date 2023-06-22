Мошеннические объявления о замене домофонов появились на зеленоградских подъездах 22.06.2023 ZELENOGRAD.RU

В объявлении сообщали, что сам домофон заменят за счет управляющей компании, но предлагали оставить заявку на нужное количество ключей через сайт. На нем надо было выбрать нужное количество ключей и сразу оплатить их банковской картой по 300 рублей за ключ.

Сотрудник «Жилищника» на вопросы жителей подтвердил, что это мошенники — замена домофонов не планируется.

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Метки:
мошенничество, домофон
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