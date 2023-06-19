«Жилищник» предупредил жителей района Савелки (3, 5, 6, 7 микрорайоны) о новом мошенничестве, связанным с «проверкой исправности труб в квартире». Сначала звонят от имени диспетчера «Жилищника», потом приходит «мастер», щупает трубы и выносит вердикт — «трубы мокрые, нужна срочная замена». И предлагает замену якобы протекающего сифона, а за работу просит десять тысяч.

Представитель «Жилищника» Андрей Ильин просит уточнять, проводят ли в вашем доме какие-то работы по сантехнике — в едином диспетчерском центре по телефону 8-495-539-53-53, а также звонить в полицию (112 или в дежурную часть 8-499-731-08-32, 8-499-710-01-22).