Мошенники раскладывают по ящикам уведомления о замене предохранителей в электрощитке. Для убедительности подделываются под «Мосэнергосбыт»
«Жилищник» предупредил жителей района Савелки (3, 5, 6, 7 микрорайоны) о новом мошенничестве, связанным с «проверкой исправности труб в квартире». Сначала звонят от имени диспетчера «Жилищника», потом приходит «мастер», щупает трубы и выносит вердикт — «трубы мокрые, нужна срочная замена». И предлагает замену якобы протекающего сифона, а за работу просит десять тысяч.
Представитель «Жилищника» Андрей Ильин просит уточнять, проводят ли в вашем доме какие-то работы по сантехнике — в едином диспетчерском центре по телефону 8-495-539-53-53, а также звонить в полицию (112 или в дежурную часть 8-499-731-08-32, 8-499-710-01-22).
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Запрещен левый поворот в первый микрорайон с проспекта Генерала Алексеева на улицу Злобина. Местные недовольны Новости
Как попасть в IT и начать зарабатывать уже во время обучения? 24 июня вы узнаете обо всем бесплатно! Реклама
Освещение на платной трассе М11 от Шереметьево до Зеленограда могут сделать уже в следующем году Новости
Дрифтеры продолжают терроризировать Зеленоград прямо под носом городской администрации. Полиция бездействует много лет, хотя может разыскивать нарушителей Истории
Префектура и РЖД отфутболили здание старого вокзала на станции Крюково. Над историческим зданием снова нависла угроза сноса Новости
Гипермаркет мебели «Столплит» приглашает на работу менеджера по продажам в шоурум интернет-магазина в ТЦ «Зеленопарк». Срочная вакансия! Реклама
Префектура попросила увеличить количество автобусов на 19-м маршруте. В департаменте транспорта считают, что маршрут «справляется» Новости
«Жилищник» обвинили в краже входных дверей в подъезд. Они заменили прозрачную стеклянную дверь на глухую металлическую Новости
Машины перекрыли проход по тротуару, не заезжая на него — длинными багажниками, из-за неправильного проектирования Новости