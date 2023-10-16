Благодаря этой выделенке 22 тысячи человек в сутки будут экономить две минуты, проезжая эти 680 метров в полтора раза быстрей, чем до неё, уверяют в департаменте транспорта. Кроме того, на 20-30% снизится аварийность.

Это первая такая длинная и полноценная выделенная полоса для автобусов в Зеленограде. Разметку нанесли ещё в конце августа и у водителей было время привыкнуть к новшеству (чего нельзя сказать про другие дорожные эксперименты). Одновременно сделали отдельную полосу для левого поворота на Яблоневую аллею.