Благодаря этой выделенке 22 тысячи человек в сутки будут экономить две минуты, проезжая эти 680 метров в полтора раза быстрей, чем до неё, уверяют в департаменте транспорта. Кроме того, на 20-30% снизится аварийность.
Это первая такая длинная и полноценная выделенная полоса для автобусов в Зеленограде. Разметку нанесли ещё в конце августа и у водителей было время привыкнуть к новшеству (чего нельзя сказать про другие дорожные эксперименты). Одновременно сделали отдельную полосу для левого поворота на Яблоневую аллею.
Фото: Zelenograd.ru
Также обсуждалась выделенка на Солнечной аллее в сторону Крюково, но решение по ней пока не принято. При этом большинство читателей «Зеленоград.ру» поддержали эту идею, как пассажиры автобусов, так и водители машин.
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