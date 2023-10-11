Повторяется история прошлого года, когда двое молодых людей под предлогом проверки пожарной безопасности ходят по квартирам и «впаривают» доверчивым гражданам огнетушители по сильно завышенной цене.
Например, сегодня 76-летней жительнице корпуса 445 продали автономное устройство порошкового пожаротушения «Таб» за десять тысяч рублей, тогда как в розницу оно продается за 2-2,5 тысячи.
«Стараюсь информировать свою матушку о новых уловках шельмецов, но соломку везде невозможно подстелить», — рассказал «Зеленоград.ру» сын обманутой женщины Иван.
Судя по номеру «товарного чека», жертв мошенников уже больше десяти. Товарный чек в кавычках, потому что в нем нет реквизитов продавца, и написано, что «приобретенный товар не подлежит возврату или обмену». Однако это неправда — в перечне товаров, которые не подлежат возврату или обмену, огнетушители не значатся.
Не ведитесь на угрозы этих коммивояжеров, не покупайте у них ничего, предупредите знакомых и родственников. А если они позвонили к вам в дверь, рекомендуем вызвать полицию — по крайней мере документы о продаже у них явно незаконные.