Мошенники обходят квартиры и продают огнетушители в четыре раза дороже обычной цены. Они остаются безнаказанными по меньшей мере второй год 11.10.2023 ZELENOGRAD.RU

Повторяется история прошлого года, когда двое молодых людей под предлогом проверки пожарной безопасности ходят по квартирам и «впаривают» доверчивым гражданам огнетушители по сильно завышенной цене.

Например, сегодня 76-летней жительнице корпуса 445 продали автономное устройство порошкового пожаротушения «Таб» за десять тысяч рублей, тогда как в розницу оно продается за 2-2,5 тысячи.

«Стараюсь информировать свою матушку о новых уловках шельмецов, но соломку везде невозможно подстелить», — рассказал «Зеленоград.ру» сын обманутой женщины Иван.

Судя по номеру «товарного чека», жертв мошенников уже больше десяти. Товарный чек в кавычках, потому что в нем нет реквизитов продавца, и написано, что «приобретенный товар не подлежит возврату или обмену». Однако это неправда — в перечне товаров, которые не подлежат возврату или обмену, огнетушители не значатся.

Не ведитесь на угрозы этих коммивояжеров, не покупайте у них ничего, предупредите знакомых и родственников. А если они позвонили к вам в дверь, рекомендуем вызвать полицию — по крайней мере документы о продаже у них явно незаконные.

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Метки:
микрорайон 4, мошенничество
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