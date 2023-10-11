Повторяется история прошлого года, когда двое молодых людей под предлогом проверки пожарной безопасности ходят по квартирам и «впаривают» доверчивым гражданам огнетушители по сильно завышенной цене.

Например, сегодня 76-летней жительнице корпуса 445 продали автономное устройство порошкового пожаротушения «Таб» за десять тысяч рублей, тогда как в розницу оно продается за 2-2,5 тысячи.