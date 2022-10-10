В товарном чеке нет реквизитов продавца и написано, что «приобретенный товары не подлежит возврату или обмену». Однако в перечне товаров, которые не подлежат возврату или обмену, огнетушители не значатся.

Не ведитесь на угрозы этих коммивояжеров и предупредите знакомых и родственников.