Огнетушители втридорога продают мошенники под видом проверки 10.10.2022 ZELENOGRAD.RU

По домам Зеленограда ходят люди, представляются проверяющими пожарную безопасность и электрооборудование, и «впаривают» доверчивым гражданам огнетушители по сильно завышенной цене.

Например, аэрозольный огнетушитель «Барьер», проданный по товарному чеку за три тысячи рублей, стоит в интернет-магазинах в несколько раз меньше.

Другую модель — автономное устройство порошкового пожаротушения «Таб» — продают в четыре раза дороже розничной цены, суммарно получается 20 тысяч рублей.

В товарном чеке нет реквизитов продавца и написано, что «приобретенный товары не подлежит возврату или обмену». Однако в перечне товаров, которые не подлежат возврату или обмену, огнетушители не значатся.

Не ведитесь на угрозы этих коммивояжеров и предупредите знакомых и родственников.

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Метки:
пожарная охрана, мошенничество
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