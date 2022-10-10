По домам Зеленограда ходят люди, представляются проверяющими пожарную безопасность и электрооборудование, и «впаривают» доверчивым гражданам огнетушители по сильно завышенной цене.
Например, аэрозольный огнетушитель «Барьер», проданный по товарному чеку за три тысячи рублей, стоит в интернет-магазинах в несколько раз меньше.
Другую модель — автономное устройство порошкового пожаротушения «Таб» — продают в четыре раза дороже розничной цены, суммарно получается 20 тысяч рублей.
В товарном чеке нет реквизитов продавца и написано, что «приобретенный товары не подлежит возврату или обмену». Однако в перечне товаров, которые не подлежат возврату или обмену, огнетушители не значатся.
Не ведитесь на угрозы этих коммивояжеров и предупредите знакомых и родственников.