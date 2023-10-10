Поляну за торговым домом «Ольга» в 11-м микрорайоне — между школой и детским садом, корпусами 1106 и 1115 — пытаются застроить уже больше десяти лет. Пока безуспешно, но участок снова выставили торги для возведения некапитального спортивного здания. Какого именно — на усмотрение инвестора. Стартовую цену сделки снизили уже до 7,8 тысяч рублей.

Участок под строительство — зелёный, с кустами и деревьями, его площадь 5,5 гектара. В июле этого года участок предоставили в бессрочное пользование ГБУ «МосСпортОбъект». Здесь разрешено строить только некапитальное (быстровозводимое) здание высотой не больше двух этажей. Деревья вырубать ради стройки запрещено, вокруг будущего здания должен быть забор. По распоряжению департамента спорта, к категории некапитальных спорткомплексов относятся, например, крытые и открытые катки, теннисные корты, футбольные или регбийные поля, крытые универсальные спортзалы, бассейны. Победитель аукциона сам решает, что именно построить. Договор с инвестором заключатся на три года, за это время он должен построить объект.

Торги на право построить некапитальный ФОК в 11 микрорайоне уже проводили два года назад. Победитель аукциона — компания «Анкап» — поднял цену сделки с 15 тысяч до 2,6 миллиона рублей. Но так ничего и не построил. Почему, неизвестно. Сейчас стартовая цена (годовая плата за использование участка) стала вдвое меньше. Но и срок действия договора не 49 лет, как в прошлый раз, а три года.

Десять лет назад этот участок сдали в аренду частной компании под строительство тогда еще вполне капитального здания — физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Инвестор ничего не построил из-за несоответствия проекта действительности. Вернее, до проекта дело даже не дошло — на участке обнаружились подземные инженерные коммуникации, о которых ничего не говорилось ни в аукционной документации, ни в договоре аренды. Строить что-либо при таких обстоятельствах было нельзя, а вынос коммуникаций арендатором не был предусмотрен договором.