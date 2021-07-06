Определился инвестор строительства спорткомплекса в 11 микрорайоне. Он должен построить его в течение года 06.07.2021 ZELENOGRAD.RU

На участке за торговым домом «Ольга», возле школы и детсада, построят физкультурно-оздоровительный комплекс. О бассейне, который планировался еще 10 лет назад, речи нет — это будет «некапитальный» ФОК. Чем там можно будет заниматься, пока неизвестно — такой спорткомплекс может быть как крытым универсальным залом, так и открытым катком или теннисным кортом.

Под строительство спорткомплекса выделен участок 5,5 гектара «у корпуса 1115», как указан адрес в торгах. Корпус 1115 — это начальная школа. Рядом с ней — детский сад. А участок, зарезервированный под ФОК, находится ближе к детсаду — между ним и корпусом 1106. Здесь зеленая территория с деревьями и кустами.

К категории некапитальных ФОКов, по распоряжению департамента спорта, относятся, например, крытые и открытые катки, теннисные корты, футбольные манежи или поля, крытые универсальные спортзалы. Возле спорткомплекса должно быть ограждение. Если победитель аукциона не построит ФОК в течение года, договор с ним может быть расторгнут. Сам участок инвестору в аренду не предоставляется, речь идет об обязательствах построить здесь здание с конкретным назначением.

Начальная цена сделки (годовая арендная плата) была рекордно низкой — 15 тысяч рублей (возможно потому, что речь идет о некапитальном объекте, для которого не нужно получать разрешение на строительство). В торгах участвовали две компании, наибольшую цену предложило ООО «Анкап» — 2 миллиона 671 тысячу рублей. По данным системы «Контур-Фокус», фирма зарегистрирована в прошлом году. Её учредитель связан, в частности, с проектами в области недвижимости в подмосковном Одинцово.

В аукционной документации указано, что срок действия договора на размещение некапитального объекта — 49 лет. Хотя ранее мэрия сообщала, что договоры будут заключаться на срок от 5 до 15 лет «в зависимости от характеристики объектов и их инвестиционной составляющей»

Строительство ФОКа с бассейном в 11 микрорайоне обсуждалось на публичных слушаниях еще в 2011 году. Местные жители одобрили бассейн, после чего московские власти выставили участок на торги с назначением «дворец спорта». Победителем стало ООО «Торговый дом „Орехово“», сумма сделки — более миллиона рублей в год арендной платы. Арендатор должен был построить ФОК в течение шести лет, но не построил — на участке обнаружились подземные инженерные коммуникации, о которых ничего не говорилось ни в аукционной документации, ни в договоре аренды. Строить что-либо при таких обстоятельствах было нельзя, а вынос коммуникаций арендатором не был предусмотрен договором.

Департамент городского имущества пытался через суд взыскать с инвестора 4,6 миллиона рублей. Суд отказал департаменту в иске, согласившись, что мэрия сдала ему в аренду непригодный для строительства участок.

Читайте также
Как мэрия обвинила инвестора в том, что он не смог построить в Зеленограде бассейн, а на деле оказалась виновата сама
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
строительство, микрорайон 11, спортивный комплекс
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
«Иридиум» реконструируют, чтобы увеличить его площадь Новости
Студент МИЭТа разработал шарнирный механизм, схожий с плечевым суставом. Его можно применять в протезировании и робототехнике Истории
Определился инвестор строительства спорткомплекса в 11 микрорайоне. Он должен построить его в течение года Новости
Места в будущем паркинге начали продавать в 17-м микрорайоне. Цены — от 800 тысяч рублей Новости
Владельцы потерявшегося лабрадора перепутали его по фото с другой собакой, но всё же приютили. Потом их собака нашлась. Теперь у них два очень похожих лабрадора, которые быстро подружились Истории
Установку детской площадки в 1-м микрорайоне перенесли на месяц из-за задержки в поставке оборудования. А как идет благоустройство у вас во дворе? Новости
Ограничить рост цен на проживание в гостиницах в курортный сезон. Это уже делали во время Олимпиады в Сочи и Чемпионата по футболу Партнерский материал
Теперь в МИЭТ можно поступить, сдав ЕГЭ по химии. Вот на какие направления с ним принимают Истории
Возобновляется ремонт Фирсановского моста. Основные работы могут начать через пару недель Новости
Из-за химических отходов в Назарьевском пруду на границе с Зеленоградом погибла рыба. Это уже третий случай за последнее время Новости
Зеленоградский приют для бездомных животных отбился от иска в перенаселенности. Но если не менять систему, рано или поздно место закончится Истории
Прокат лодок открылся на Городском пруду. Вот условия и цены Гид
Продавцы не хотят возвращаться на ярмарку на Яблоневой аллее. Потому что выгодней торговать на крюковском рынке Новости
Выездная служба вакцинации от ковида ездит по деревням и СНТ Солнечногорского округа. Вот её расписание Новости
Автостудия Kartel Avto на Новокрюковской улице — что внутри? Партнерский материал
Один из лидеров партии «Яблока» Лев Шлосберг официально стал кандидатом в Госдуму по нашему округу Новости
«Лежачих полицейских» установят в 14-м микрорайоне возле школьных корпусов Новости
Восемь котиков зеленоградского приюта, которые ищут новый дом Жизнь
Поддельную справку о наличии антител к коронавирусу пытались продать в Зеленограде. Её заказали сами полицейские Новости
Больных ОРВИ приравняли к пациентам с коронавирусом. Им придётся соблюдать самоизоляцию до отрицательного теста Новости
Предпринята очередная попытка переименовать остановку «Центр Ювелир» на Сосновой аллее. Одиннадцать лет назад она не удалась Новости
Число погибших в ДТП на головном участке М-11 снизилось в прошлом году до нуля Новости
«Софтиум Зеленоград»: свежий воздух, бассейн, программирование. Новая смена начинается 28 июня Партнерский материал
«Строим и ремонтируем социальные объекты». Компания «АртСтройТехнология» — о проектах в Зеленограде и не только Истории
Куда сдать старые вещи, одежду и обувь в Зеленограде, Менделеево и Андреевке Гид
Спортивный клуб «ЗОЖ»: светло, уютно, всё есть и ничего лишнего Партнерский материал
Лазертаг-арена Megazar в «Панфиловском» - что внутри? Партнерский материал
«Шансы для зеленоградских ребят поступить в МИЭТ значительно повысились». Ответственный секретарь приёмной комиссии Александр Балашов о новых правилах приема Партнерский материал
Зоомагазин Woof store в «1000 мелочей» отдает прибыль на помощь бездомным животным. Вот что там внутри Истории
Магазин спортивной одежды, обуви и аксессуаров «Страна бегунов» в 20-м микрорайоне — что внутри? Партнерский материал
«Наши будущие выпускники — создатели виртуальных миров». Завкафедрой инженерной графики и дизайна МИЭТа Татьяна Соколова о подготовке к поступлению Партнерский материал
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру