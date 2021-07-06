К категории некапитальных ФОКов, по распоряжению департамента спорта, относятся, например, крытые и открытые катки, теннисные корты, футбольные манежи или поля, крытые универсальные спортзалы. Возле спорткомплекса должно быть ограждение. Если победитель аукциона не построит ФОК в течение года, договор с ним может быть расторгнут. Сам участок инвестору в аренду не предоставляется, речь идет об обязательствах построить здесь здание с конкретным назначением.

Начальная цена сделки (годовая арендная плата) была рекордно низкой — 15 тысяч рублей (возможно потому, что речь идет о некапитальном объекте, для которого не нужно получать разрешение на строительство). В торгах участвовали две компании, наибольшую цену предложило ООО «Анкап» — 2 миллиона 671 тысячу рублей. По данным системы «Контур-Фокус», фирма зарегистрирована в прошлом году. Её учредитель связан, в частности, с проектами в области недвижимости в подмосковном Одинцово.

В аукционной документации указано, что срок действия договора на размещение некапитального объекта — 49 лет. Хотя ранее мэрия сообщала, что договоры будут заключаться на срок от 5 до 15 лет «в зависимости от характеристики объектов и их инвестиционной составляющей»

Строительство ФОКа с бассейном в 11 микрорайоне обсуждалось на публичных слушаниях еще в 2011 году. Местные жители одобрили бассейн, после чего московские власти выставили участок на торги с назначением «дворец спорта». Победителем стало ООО «Торговый дом „Орехово“», сумма сделки — более миллиона рублей в год арендной платы. Арендатор должен был построить ФОК в течение шести лет, но не построил — на участке обнаружились подземные инженерные коммуникации, о которых ничего не говорилось ни в аукционной документации, ни в договоре аренды. Строить что-либо при таких обстоятельствах было нельзя, а вынос коммуникаций арендатором не был предусмотрен договором.

Департамент городского имущества пытался через суд взыскать с инвестора 4,6 миллиона рублей. Суд отказал департаменту в иске, согласившись, что мэрия сдала ему в аренду непригодный для строительства участок.